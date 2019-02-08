Whitaker: ‘Rusya Soruşturmasına Müdahale Etmedim’

Adalet Bakanlığı koltuğuna vekalet eden Matthew Whitaker, özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili Temsilciler Adalet Komisyonu’na ifade veriyor.

Oturumda Whitaker, Rusya soruşturmasına hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi.

Whitaker, ‘‘Harekete geçmemi gerektiren bir olay ya da karar olmadı, ben de hiçbir şekilde özel savcının soruşturmasına müdahale etmedim’’ diye konuştu.

Matthew Whitaker soruşturmayla ilgili Başkan Trump’la ya da Beyaz Saray yetkilileriyle konuşmadığını da belirtti.

Jeff Sessions’ın istifasının ardından Adalet Bakanlığı koltuğuna geçici olarak atanan Whitaker, oturumun başında Başkan Trump’la diyaloğuyla ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledi.

Whitaker Rusya soruşturmasının genel idaresiyle ilgili bir değişiklik olmadığını da kaydetti.

Geçen ay Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar Trump yönetimini daha sıkı mercek altına almaya başladı. Demokratlar, Whitaker’ın Mueller soruşturmasıyla ilgili Beyaz Saray’la kurduğu iletişim ve Sessions’ın Kasım ayında Adalet Bakanlığı’ndan ayrılmaya zorlanmasına kadar bir dizi konuya ışık tutmaya çalışıyor.