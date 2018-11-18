‘Whitaker’ın Rusya Soruşturmasını Kısaltmasına Müdahale Etmem’

Başkan Donald Trump Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın yerine geçici olarak atadığı Matthew Whitaker’ın Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını kısaltması durumunda müdahale etmeyeceğini söyledi.

Fox News Sunday programında Chris Wallace’a verdiği röportajda Başkan Trump kendisinin adalete engel olmaya çalışıp çalışmadığını da araştıran Mueller’la soruşturma kapsamında yüz yüze mülakat yapmaya da yanaşmayacağını söyledi.

Sessions’ın Trump’ın isteği üzerine görevden ayrılmasının ardından Whitaker, Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının başındaki isim haline geldi.

Siyasi olarak Trump’a yakınlığıyla bilinen Whitaker, geçmişte Mueller’ın soruşturmasının ölçeğini eleştirmiş ve Mueller’ın kaynaklarını keserek soruşturmaya gölge düşürülebileceğini gündeme getirmişti.

Trump röportajda Whitaker’ın geçmişte yaptığı bu tür açıklamalardan haberi olmadığını söyledi ve Whitaker’ın soruşturmayı kısaltması halinde duruma müdahale etmeyeceğini belirtti.

Trump, ‘‘Bu ona kalmış. Bence o siyasi olarak son derece uyanık ve her şeyin farkında. Doğru olan neyse onu yapacaktır’’ ifadelerini kullandı.