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‘Whitaker’ın Rusya Soruşturmasını Kısaltmasına Müdahale Etmem’

18.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın yerine geçici olarak atadığı Matthew Whitaker’ın Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını kısaltması durumunda müdahale etmeyeceğini söyledi

‘Whitaker’ın Rusya Soruşturmasını Kısaltmasına Müdahale Etmem’

Başkan Donald Trump Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın yerine geçici olarak atadığı Matthew Whitaker’ın Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını kısaltması durumunda müdahale etmeyeceğini söyledi.

Fox News Sunday programında Chris Wallace’a verdiği röportajda Başkan Trump kendisinin adalete engel olmaya çalışıp çalışmadığını da araştıran Mueller’la soruşturma kapsamında yüz yüze mülakat yapmaya da yanaşmayacağını söyledi.

Sessions’ın Trump’ın isteği üzerine görevden ayrılmasının ardından Whitaker, Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının başındaki isim haline geldi.

Siyasi olarak Trump’a yakınlığıyla bilinen Whitaker, geçmişte Mueller’ın soruşturmasının ölçeğini eleştirmiş ve Mueller’ın kaynaklarını keserek soruşturmaya gölge düşürülebileceğini gündeme getirmişti.

Trump röportajda Whitaker’ın geçmişte yaptığı bu tür açıklamalardan haberi olmadığını söyledi ve Whitaker’ın soruşturmayı kısaltması halinde duruma müdahale etmeyeceğini belirtti.

Trump, ‘‘Bu ona kalmış. Bence o siyasi olarak son derece uyanık ve her şeyin farkında. Doğru olan neyse onu yapacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında Moskova’yla gizli anlaşma yaptığı iddialarını kesin bir dille reddediyor ve Mueller’ın soruşturmasını ‘cadı avı’ olarak nitelendiriyor.

Gelecek yıl Senato’nun Adalet Komisyonu’na başkanlık etmesi beklenen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham geçen hafta

Whitaker’la bir araya geldi ve buluşmanın ardından Rusya soruşturmasının süreceğine inandığını kaydetti.

Ancak Graham, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Senato’nun Mueller’ı koruma altına alacak tasarıyı oylaması gerektiğini söyledi. Graham, tasarının metninin kaleme alınmasına yardım etmişti.

Özel Savcı Robert Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Moskova'yla işbirliği yapıp yapmadığını araştırıyor.

Daha önce eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın kendisini soruşturmadan çekmesiyle, Mueller'ın yürüttüğü soruşturma bakan yardımcısı Rod Rosenstein'a bağlıydı.

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