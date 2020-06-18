WHO: ‘‘Aşıda Öncelik Sağlık Çalışanları ve Riskli Grupların’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsü aşısının milyonlarca dozunun bu yıl, 2 milyar dozununsa 2021’in sonuna kadar üretilmesini umduğunu belirtti.
WHO’nun önde gelen bilim adamlarından Soumya Swaminathan, Perşembe günü yaptığı açıklamada, WHO’nun aşının onaylanmasının ardından ilk olarak kimlere uygulanacağıyla ilgili bir plan hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti. Önceliğin salgınla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanı ve polislerde olacağını söyleyen yetkili, ilk dozların bu gruptan sonra 65 yaş ve üstü kesim ile başka hastalıklar nedeniyle virüse karşı daha savunmasız olanlara, son olarak da hapishane, bakımevi ve et paketleme sektörü gibi bulaşma oranının yüksek olduğu kalabalık ortamlarda çalışanlara verileceğini bildirdi.
Swaminathan, ‘‘Umutluyum, iyimserim, ancak aşı geliştirmek birçok belirsizliği de beraberinde getiren, zor bir iş. İyi olan şu ki birçok aşı adayımız var ve biri ya da ikisi başarısız olsa da umudumuzu yitirmemeliyiz ve vazgeçmemeliyiz’’ diye konuştu.
Yaklaşık 10 aşı adayı, önümüzdeki birkaç ay içinde erişilebilir hale gelmesi umuduyla insanlarda deneylere tabi tutuluyor. Birçok ülke, henüz işe yarayıp yaramadığı kanıtlanmamış olsa bile, satın alacakları aşı dozu miktarı konusunda ilaç firmalarıyla anlaşmalar yapmaya başladı.
Swaminathan, bu yıl yüzlerce milyon doz aşı üretilmesi konusundaki isteği ‘‘iyimser’’ olarak değerlendirdi, ancak gelecek yıl 3 farklı aşıdan 2 milyar doza kadar üretilmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi.
Swaminathan, şu ana kadar elde edilen genetik analizlerine göre Corona virüsünün, henüz, yol açtığı hastalığın ciddiyetini değiştirecek şekilde mutasyona uğramadığını söyledi.
Corona virüsüne karşı aşı çalışmasında geleneksel süreci hızlandırarak 12-18 ay gibi rekor sürede aşı bulmak için çalışan laboratuvarlar, ön ödemeler sayesinde henüz aşı bulma çalışmaları tamamlanmadan, istenen dozlarda aşıya ulaşmak için alt yapı hazırlıklarına yatırım yapıyor.
Dünya genelinde 100 kadar aşı çalışması yürütülüyor. AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson& Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve CanSino Biologics gibi bazı ecza firmaları, şimdiden insanlı deneylere geçti.
ABD’de Başkan Trump yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, üç aşı çalışmasına 2 milyar dolar destek verdiğini bildirmişti. Bunlardan biri İngiliz AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma, diğerleriyse Moderna ve Johnson & Johnson’un aşı çalışmaları. Hükümet ayrıca Merck & Co ve Sanofi’ye de aşı çalışmaları için 30’ar milyon dolardan fazla destek verdi.
ABD Sağlık Bakanlığı, son olarak, hükümetin destek verdiği aşı denemesi sayısının 7’ye indirileceğini bildirmişti.
İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca Plc, Corona virüsü aşısı için ABD’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda’yla da anlaşmalarimzaladı.