WHO: ‘‘Aşıda Öncelik Sağlık Çalışanları ve Riskli Grupların’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsü aşısının milyonlarca dozunun bu yıl, 2 milyar dozununsa 2021’in sonuna kadar üretilmesini umduğunu belirtti.

WHO’nun önde gelen bilim adamlarından Soumya Swaminathan, Perşembe günü yaptığı açıklamada, WHO’nun aşının onaylanmasının ardından ilk olarak kimlere uygulanacağıyla ilgili bir plan hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti. Önceliğin salgınla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanı ve polislerde olacağını söyleyen yetkili, ilk dozların bu gruptan sonra 65 yaş ve üstü kesim ile başka hastalıklar nedeniyle virüse karşı daha savunmasız olanlara, son olarak da hapishane, bakımevi ve et paketleme sektörü gibi bulaşma oranının yüksek olduğu kalabalık ortamlarda çalışanlara verileceğini bildirdi.

Swaminathan, ‘‘Umutluyum, iyimserim, ancak aşı geliştirmek birçok belirsizliği de beraberinde getiren, zor bir iş. İyi olan şu ki birçok aşı adayımız var ve biri ya da ikisi başarısız olsa da umudumuzu yitirmemeliyiz ve vazgeçmemeliyiz’’ diye konuştu.

Yaklaşık 10 aşı adayı, önümüzdeki birkaç ay içinde erişilebilir hale gelmesi umuduyla insanlarda deneylere tabi tutuluyor. Birçok ülke, henüz işe yarayıp yaramadığı kanıtlanmamış olsa bile, satın alacakları aşı dozu miktarı konusunda ilaç firmalarıyla anlaşmalar yapmaya başladı.