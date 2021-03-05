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“WHO Çin'deki Corona Soruşturması Ara Raporunu İptal Etti”

05.03.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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“WHO Çin'deki Corona Soruşturması Ara Raporunu İptal Etti”

Wall Street Journal, kararın, "Pekin ve Washington arasında giderek tırmanan gerginlik" nedeniyle alındığını öne sürdü. FDA ise ateş ölçme konusunda uyarı yayınladı

Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere kısa süre önce Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarının, elde ettikleri bulgulara ilişkin ara raporu açıklamayacakları iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre WHO ekibi, "Pekin ve Washington arasında giderek tırmanan gerginlik" nedeniyle Çin'de Corona virüsünün çıkış noktasını bulmak için yürüttüğü incelemelere ilişkin ara raporu yayınlamama kararı aldı. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir başka grup, WHO'nun Corona virüsünün kaynağıyla ilgili yeni bir inceleme başlatması çağrısında bulundu.

Yeni inceleme başlatılması çağrısı yapan uzmanlar, Perşembe günü yayınladıkları açık mektupta, WHO ekibinin "tam ve kısıtlamasız bir soruşturma yürütmek için gereken yetki, bağımsızlık ya da erişime sahip olmadığını" kaydetti.

Uzmanlar mektupta ayrıca Çin'de WHO ekibine Çinli uzmanların da katıldığının altını çizdi.

FDA’dan termometre uyarısı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Perşembe günü yayınladığı uyarı, birçok işyerinde kullanılan ve Corona enfeksiyonu belirtilerinden biri olan yüksek ateşi tespit etmede kullanılan termal ateş ölçerleri hedef aldı.

FDA uyarısında "Sistemlerin doğru biçimde kullanılmaması, farklı etkenler nedeniyle ateş ölçümünün doğru olarak yapılamamasıyla sonuçlanabilir" denildi. FDA ayrıca "onaylanmamış, izin verilmemiş ve ruhsatlandırılmamış termal görüntüleme sistemlerinin satışını yapan" firmalara "uyarı mektupları" gönderildiğini kaydetti.

Küresel vaka sayısı 115 milyona yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Cuma günü erken saatlerde gelen verilere göre küresel enfeksiyon vakası sayısı 115 milyona yükseldi. Amerika, 29 milyon vakayla birinci sırada yer alırken ardından 11 milyon vakayla Hindistan ve 10 milyon 700 bin vakayla Brezilya geliyor.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yedi gündür devam eden kapanma süreci Pazar günü gevşetiliyor. Kentteki alarm seviyesi, Cuma günü yeni vaka saptanmaması üzerine seviye üçten seviye ikiye indirilecek. Ülkenin geri kalanı Pazar gününden itibaren seviye bire gerileyecek.

Guardian gazetesinde yayınlanan bir haberde Papua Yeni Gine'nin kaynaklarının tükendiği, Corona vakalarındaki artış nedeniyle "kapılarını kapattığı" bildirildi. Şubat ayı boyunca sadece 124 yeni enfeksiyon vakasının görüldüğü ülkede 4 Mart tarihine kadar 108 yeni vaka kayda geçti.

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