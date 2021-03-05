“WHO Çin'deki Corona Soruşturması Ara Raporunu İptal Etti”

Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere kısa süre önce Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarının, elde ettikleri bulgulara ilişkin ara raporu açıklamayacakları iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre WHO ekibi, "Pekin ve Washington arasında giderek tırmanan gerginlik" nedeniyle Çin'de Corona virüsünün çıkış noktasını bulmak için yürüttüğü incelemelere ilişkin ara raporu yayınlamama kararı aldı. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir başka grup, WHO'nun Corona virüsünün kaynağıyla ilgili yeni bir inceleme başlatması çağrısında bulundu.

Yeni inceleme başlatılması çağrısı yapan uzmanlar, Perşembe günü yayınladıkları açık mektupta, WHO ekibinin "tam ve kısıtlamasız bir soruşturma yürütmek için gereken yetki, bağımsızlık ya da erişime sahip olmadığını" kaydetti.

Uzmanlar mektupta ayrıca Çin'de WHO ekibine Çinli uzmanların da katıldığının altını çizdi.

FDA’dan termometre uyarısı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Perşembe günü yayınladığı uyarı, birçok işyerinde kullanılan ve Corona enfeksiyonu belirtilerinden biri olan yüksek ateşi tespit etmede kullanılan termal ateş ölçerleri hedef aldı.