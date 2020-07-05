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WHO Corona İçin Hidroksiklorokin Deneyini Sonlandırıyor

05.07.2020 00:22 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin hastaneye kaldırılan Corona virüsü hastalarına karşı işe yarayıp yaramadığının belirlenmesine yönelik deneyleri sonlandırma kararı aldığını açıkladı

WHO Corona İçin Hidroksiklorokin Deneyini Sonlandırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin hastaneye kaldırılan Corona virüsü hastalarına karşı işe yarayıp yaramadığının belirlenmesine yönelik deneyleri sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

WHO Cumartesi günü yaptığı açıklamada, deney sürecini idare eden komisyonun, hidroksiklorokin ve HIV/AIDS hastalarının tedavisinde kullanılan ilaç kombinasyonu lopinavir/ritovanir üzerinde yürütülen testlerin devam ettirilmemesi yönündeki tavsiyesini kabul ettiğini bildirdi.

Açıklamada, deneylerden elde edilen geçici sonuçlar üzerinde yapılan incelemenin, hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının ‘’standart tedaviyle karşılaştırıldığında, hastaneye kaldırılan COVID-19 hastalarının ölüm oranlarını azaltmaya hiçbir katkı sağlamadığı ya da çok az katkı sağladığını’’ gösterdiği belirtildi.

WHO’nun açıklamasında, bu kararın hastaneye kaldırılmayan hastalar ya da virüse maruz kalma ihtimalinden önce ya da kısa süre sonra ilaçları alanlar üzerindeki olası deneyleri etkilemeyeceği kaydedildi.

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