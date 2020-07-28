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DSÖ: Koronavirüs mevsimsel değil

28.07.2020 16:36 | Son Güncelleme

DSÖ Sözcüsü Margaret Harres, “İnsanlar hala virüsü mevsimsel gibi düşünüyor. Hepimizin anlaması gereken şu ki, bu yeni bir virüs ve farklı davranıyor” dedi.

DSÖ: Koronavirüs mevsimsel değil

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsü salgınının mevsimsel olduğu yolundaki iddialara karşı uyarıda bulundu.

Özellikle yaz aylarının yaşandığı kuzey yarım kürede birçok bölgede hareketliliğin arttığı ve insanların önlemlerin büyük bir kısmını ihmal ettiği gözlenirken, WHO yetkilileri pandemiye neden olan virüsün diğer grip virüslerinden farklı olduğunu, mevsimsel olmadığını hatırlatıyor.

Salı günü Cenevre’de bir toplantıda konuşan WHO Sözcüsü Margaret Harres, “İnsanlar hala virüsü mevsimsel gibi düşünüyor. Hepimizin anlaması gereken şu ki, bu yeni bir virüs ve farklı davranıyor” dedi ve büyük gruplar halinde buluşmalarının artması nedeniyle salgının yeniden yayıldığına dikkat çekti.

Salgını anlamaya çalışırken, bunun büyük bir dalga olarak algılanması gerektiğini söyleyen Harris, “Büyük, tek bir dalga olacak. Yükselecek ve biraz da alçalacak. Yapılacak en iyi şey bu dalgayı düzleştirmek ve sadece ayaklarımızın altında çırpınan birşeye dönüştürebilmek” şeklinde konuştu.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı tahmin edilen ve Mart ayında WHO’nun pandemi ilan ettiği koronavirüsü salgınında, bugüne kadar dünya çapında kayıtlara geçen vaka sayısı 16 milyonu geçti, can kaybıysa 650 binin üzerinde. Virüse yakalandıktan sonra atlattığı tespit edilenlerin sayısıysa 10 milyondan fazla.

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