WHO: “Corona Salgınına Karşı Hızlı ve Kararlı Davrandık”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, temsil ettiği kurumun Corona virüsü salgınına karşı harekete geçmede ‘hızlı ve kararlı’ davrandığını savundu.

29 Nisan, Çarşamba günü bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan WHO lideri Ghebreyesus, kurumun 30 Ocak 2020 tarihinde Corona virüsü salgınıyla ilgili ‘küresel acil durum’ ilan ettiğini hatırlatarak, “Alarm zillerini erken çaldık ve sıklıkla çaldık” dedi ve WHO’nun ‘şeffaflık ve güvenilirlik’ ilkelerine bağlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgınının birkaç ay içinde farklı ülkelere yayılmasıyla beraber WHO yetkilileri 11 Mart’ta salgını pandemi ilan etmişti.

