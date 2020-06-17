WHO Corona Tedavi Kılavuzuna Deksametazonu da Ekleyecek

Deksametazon çalışmasının sonuçları öncül olsa da araştırmayı yapan bilim adamları ilacın ağır hastalarda uygulanan tedavide hızla standart hale getirilmesi gerektiğini söylüyor.

WHO’nun Corona virüsü hastalarının tedavisi için hazırladığı kılavuzdan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları faydalanıyor. Kılavuz, hastalıkla ilgili en yeni veriler ışığında sağlık yetkililerini bilgilendirmeyi de hedefliyor. Böylece WHO, ilk tetkiklerden taburcu edilmeye kadar hastalıkla her safhada en güçlü şekilde mücadele edilmesi için doktorlara yol göstermeyi umuyor.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen deneyin Salı günü açıklanan sonuçlarına göre eklem iltihabı (artrit) gibi hastalıklarda enflamasyonu azaltmak için 1960’lardan bu yana kullanılan deksametazon, en ağır Corona virüsü hastalarının ölüm oranını üçte bir azaltıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılan araştırmanın ilk sonuçlarına göre solunum cihazına bağlı hastalarda deksametazon kullanılması ölüm oranını üçte bir azalttı. Sadece oksijene gereksinim duyan hastalardaysa ölüm oranı beşte bir azaldı.

İlacın faydası yalnızca kritik durumdaki Corona virüsü hastalarında görüldü. Hastalığı daha hafif geçirenlerdeyse ilacın fayda sağlamadığı anlaşıldı.

WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da deksametazonun solunum cihazına bağlanması ya da oksijen tedavisi görmesi gereken ağır Corona virüsü hastalarında ölüm oranını azalttığı görülen ilk ilaç olduğunu söyledi. Tedros, araştırmanın tam veri analizini de beklediklerini kaydetti.

WHO şimdi birçok bilimsel araştırmanın verilerini karşılaştıran bir istatistik araştırması yürütecek. WHO’nun klinik kılavuzu da ilacın Corona virüsü vakalarında nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini anlatacak şekilde güncellenecek.

Dünyanın birçok yerinde vaka sayılarındaki azalma ve ekonomideki yavaşlama Corona virüsü önlemlerinin kaldırılmasına ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasına neden olmuştu, ancak ABD ve Çin’de son iki haftada vaka sayılarında yeniden artış baş gösterdi. Pekin, yeni bir salgını önlemek için bazı uçuşları durdurdu.

Ancak Güney Kore’nin Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı, ülkedeki hastanelerde uzun süredir enflamasyonla mücadelede kullanıldığını söylediği deksametazon ile ilgili uyarıda bulundu. Jeong Eun-kyeong ilacın, ilacın bağışıklık sistemini zayıflatabildiğini ve yan etkileri olabileceğini söyledi.

