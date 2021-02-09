WHO Corona Virüsünün Kaynağını Bulamadı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Çin’i ziyaret eden ekibi, çalışmalarını tamamlama hazırlığında. Corona virüsünün ortaya çıkışıyla ilgili araştırma yürüten ekip, virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin düşük olduğu kanısına vardı.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, WHO uzmanları, virüsün bir hayvandan insanlara bulaştığı tezinin çok daha muhtemel olduğu görüşünde.

Virüsün ilk tespit edildiği Çin’in Wuhan kentindeki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün virüs örnekleri toplamasının ardından, salgının laboratuvardan sızan virüs nedeniyle başladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Çinli yetkililer bu iddiaları başından beri reddediyor.

Bölgeye giderek saha çalışmaları yürüten WHO ekibinden uzmanlar, gündemde olan çeşitli iddialarla ilgili kanıt topladı.

Ekipteki gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları alanında uzman Peter Ben Embarek, bugün bir basın toplantısında çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Embarek, araştırmaları sonucunda, virüsün bir hayvandan bulaşarak insanlar arasında pandemiye yol açtığı yönündeki tahminlerin şu ana kadar en olası iddia olduğu kanısına vardıklarını söyle.