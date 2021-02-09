WHO Corona Virüsünün Kaynağını Bulamadı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Çin’i ziyaret eden ekibi, çalışmalarını tamamlama hazırlığında. Corona virüsünün ortaya çıkışıyla ilgili araştırma yürüten ekip, virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin düşük olduğu kanısına vardı.
Associated Press (AP) haber ajansına göre, WHO uzmanları, virüsün bir hayvandan insanlara bulaştığı tezinin çok daha muhtemel olduğu görüşünde.
Virüsün ilk tespit edildiği Çin’in Wuhan kentindeki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün virüs örnekleri toplamasının ardından, salgının laboratuvardan sızan virüs nedeniyle başladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Çinli yetkililer bu iddiaları başından beri reddediyor.
Bölgeye giderek saha çalışmaları yürüten WHO ekibinden uzmanlar, gündemde olan çeşitli iddialarla ilgili kanıt topladı.
Ekipteki gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları alanında uzman Peter Ben Embarek, bugün bir basın toplantısında çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Embarek, araştırmaları sonucunda, virüsün bir hayvandan bulaşarak insanlar arasında pandemiye yol açtığı yönündeki tahminlerin şu ana kadar en olası iddia olduğu kanısına vardıklarını söyle.
Embarek ayrıca, “Elde ettiğimiz bulgular, virüsün insan insanlara bulaşması hususunda, ilk çıkış noktasının laboratuvar olduğu yönündeki tezi doğrulamıyor” dedi.
Bugünkü basın toplantısında konuşan Ebarek, virüsün dondurulmuş gıdalardan da yayılmış olabileceğinin altını çizdi.
“Çin araştırma taleplerimizi yerine getirdi”
10 farklı ülkenin uzmanlarından oluşan WHO ekibi 14 Ocak tarihinden bu yana Çin’de. İlk iki hafta boyunca karantinada kalan uzmanlar, karantina sürecinde de internet üzerinden konferanslar düzenleyerek çalışmalarını sürdürdü.
Virüsün Çin’den çıktığı yönündeki iddialara tepki gösteren Çinli yetkililer WHO ekibinin araştırma talebine izin verme konusunda da uzun süre zorluk çıkardı.
AP’nin daha önceki bir haberine göre, Çin yönetimi salgınla ilgili araştırmaların kapsamını kısıtlıyor ve uzmanların gazetecilere konuşmalarını büyük oranda kısıtlıyordu.
WHO ekibinde görevli İngiltere doğumlu zoolog Peter Daszak ise geçen hafta AP’ye yaptığı açıklamalarda, Çinli yetkili ve uzmanlardan, beklediklerinden çok daha fazla destek gördüklerini ve ziyaret ve görüşme taleplerinin tümünün yerine getirildiğini söyledi.
WHO ekibinin ziyareti, araştırmanın tamamen bağımsız olmasını talep eden Çin yönetimiyle aylar süren müzakereler sonucunda gerçekleştirildi.