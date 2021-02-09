HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WHO Corona Virüsünün Kaynağını Bulamadı

WHO Corona Virüsünün Kaynağını Bulamadı

09.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WHO Corona Virüsünün Kaynağını Bulamadı

Çin’deki WHO ekibi, virüsün Wuhan’daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin düşük olduğunu; kaynağın hayvanlar veya dondurulmuş gıdalar olabileceğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Çin’i ziyaret eden ekibi, çalışmalarını tamamlama hazırlığında. Corona virüsünün ortaya çıkışıyla ilgili araştırma yürüten ekip, virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin düşük olduğu kanısına vardı.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, WHO uzmanları, virüsün bir hayvandan insanlara bulaştığı tezinin çok daha muhtemel olduğu görüşünde.

Virüsün ilk tespit edildiği Çin’in Wuhan kentindeki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün virüs örnekleri toplamasının ardından, salgının laboratuvardan sızan virüs nedeniyle başladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Çinli yetkililer bu iddiaları başından beri reddediyor.

Bölgeye giderek saha çalışmaları yürüten WHO ekibinden uzmanlar, gündemde olan çeşitli iddialarla ilgili kanıt topladı.

Ekipteki gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları alanında uzman Peter Ben Embarek, bugün bir basın toplantısında çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Embarek, araştırmaları sonucunda, virüsün bir hayvandan bulaşarak insanlar arasında pandemiye yol açtığı yönündeki tahminlerin şu ana kadar en olası iddia olduğu kanısına vardıklarını söyle.

Embarek ayrıca, “Elde ettiğimiz bulgular, virüsün insan insanlara bulaşması hususunda, ilk çıkış noktasının laboratuvar olduğu yönündeki tezi doğrulamıyor” dedi.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Ebarek, virüsün dondurulmuş gıdalardan da yayılmış olabileceğinin altını çizdi.

“Çin araştırma taleplerimizi yerine getirdi”

10 farklı ülkenin uzmanlarından oluşan WHO ekibi 14 Ocak tarihinden bu yana Çin’de. İlk iki hafta boyunca karantinada kalan uzmanlar, karantina sürecinde de internet üzerinden konferanslar düzenleyerek çalışmalarını sürdürdü.

Virüsün Çin’den çıktığı yönündeki iddialara tepki gösteren Çinli yetkililer WHO ekibinin araştırma talebine izin verme konusunda da uzun süre zorluk çıkardı.

AP’nin daha önceki bir haberine göre, Çin yönetimi salgınla ilgili araştırmaların kapsamını kısıtlıyor ve uzmanların gazetecilere konuşmalarını büyük oranda kısıtlıyordu.

WHO ekibinde görevli İngiltere doğumlu zoolog Peter Daszak ise geçen hafta AP’ye yaptığı açıklamalarda, Çinli yetkili ve uzmanlardan, beklediklerinden çok daha fazla destek gördüklerini ve ziyaret ve görüşme taleplerinin tümünün yerine getirildiğini söyledi.

WHO ekibinin ziyareti, araştırmanın tamamen bağımsız olmasını talep eden Çin yönetimiyle aylar süren müzakereler sonucunda gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek
Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

Trump'ın 2. azil davası bugün başlıyor

Trump'ın kaderini belirleyecek dava başlıyor!

Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok dünya basınında

Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok dünya basınında

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' rahibe Lucile Randon, Kovid-19'u yendi

'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Kovid-19'u yendi

Kafaları daha da karıştıran aşı açıklaması!

Kafaları daha da karıştıran aşı açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.