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WHO: Covid 19 salgını karşılaştığımız en ciddi küresel sağlık sorunu

28.07.2020 00:15 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 salgınının 'bugüne kadar görülen en ciddi ve kötü sağlık sorunu olduğunu' duyurdu. Küresel vaka sayısı 16 milyonu, can kaybı da 640 bini geçti.

WHO: Covid 19 salgını karşılaştığımız en ciddi küresel sağlık sorunu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 salgınının 'bugüne kadar görülen en ciddi ve kötü sağlık krizi olduğunu' duyurdu.

WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemiyle mücadelenin değerlendirilmesi için sağlık komitesini bu hafta içinde bir araya getireceğini söyledi.

Bugüne kadar beş küresel sağlık krizi ilan edildi: Ebola (iki salgın), Zika, çocuk felci ve domuz gribi.

Ocak ayından bu yana 16 milyondan fazla Covid-19 vakası görüldü.

Dr. Tedros, uluslararası acil durum ilan ettiği Ocak ayında Çin dışında görülen vaka sayısının 100'ün altında olduğunu ve hiç can kaybı yaşanmadığını hatırlatıp "Covid-19 dünyamızı değiştirdi. İnsanları, toplulukları ve milletleri bir araya getirdi ve birbirinden kopardı" dedi.

Dr. Tedros şunları söyledi:

"Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti, pandemi hız kazanmaya devam ediyor.

"Son altı haftada vaka sayısı ikiye katlandı."

Virüsün, Asya, Avrupa ve Amerika kıtasında yeniden ortaya çıkması, lokal kısıtlamaları ve maske takmanı birçok yerde zorunlu kılınmasını beraberinde getirdi.

Avusturalya, salgının başlangıcından bu yana en çok can kaybı yaşanan vaka artışını yaşarken, İspanya'daki vaka sayısı son 15 günde üç kez arttı.

ABD ise vaka ve ölüm sayılarında başı çekiyor. Ülkede şu ana dek 147.143 kişi öldü.

ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Peru, Meksika ve Şili'de 300 binin üzerinde vaka var.

Dar kısıtlamalar

Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede büyük çabalar sarf edilse de, Dr Tedros "Önünüzde uzun ve zorlu bir yol var" dedi.

Pazartesi günü Cenevre'de düzenlenen brifingde WHO, seyahat kısıtlamalarının uzun dönem için çözüm olmadığını söyledi ve ülkelerin sosyal mesafe ile maske takmak gibi kanıtlanmış stratejileri benimseyerek virüsün yayılmasını engellemeleri gerektiğini ifade etti.

WHO acil programlar direktörü Mike Ryan, "Ülkelerin sınırlarını öngörülebilir gelecekte kapalı tutmaları neredeyse imkansız. Ekonomilerin açılması lazım, insanların çalışması lazım, ticaretin devam etmesi lazım" dedi.

WHO yetkilileri, salgının yeniden canlandığı ülkelerde ise koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini söylüyor. Ama önlemlerin mümkün olabildiğince kısa süreli olması ve coğrafi olarak da mümkün olduğu kadar dar bölgelerde uygulanması tavsiyesinde bulunuyor.

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