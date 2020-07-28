WHO: Covid 19 salgını karşılaştığımız en ciddi küresel sağlık sorunu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 salgınının 'bugüne kadar görülen en ciddi ve kötü sağlık krizi olduğunu' duyurdu.

WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemiyle mücadelenin değerlendirilmesi için sağlık komitesini bu hafta içinde bir araya getireceğini söyledi.

Bugüne kadar beş küresel sağlık krizi ilan edildi: Ebola (iki salgın), Zika, çocuk felci ve domuz gribi.

Ocak ayından bu yana 16 milyondan fazla Covid-19 vakası görüldü.

Dr. Tedros, uluslararası acil durum ilan ettiği Ocak ayında Çin dışında görülen vaka sayısının 100'ün altında olduğunu ve hiç can kaybı yaşanmadığını hatırlatıp "Covid-19 dünyamızı değiştirdi. İnsanları, toplulukları ve milletleri bir araya getirdi ve birbirinden kopardı" dedi.

Dr. Tedros şunları söyledi:

"Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti, pandemi hız kazanmaya devam ediyor.

"Son altı haftada vaka sayısı ikiye katlandı."