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WHO: Dünya Covid-19 aşısında feci bir ahlaki çöküşün eşiğinde

18.01.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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WHO: Dünya Covid-19 aşısında feci bir ahlaki çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Coid aşılarının eşitsiz dağıtımı yüzünden dünyanın "feci bir ahlaki çöküşün eşiğinde olduğu" uyarısında bulundu. Ghebreyesus, zengin ülkelerdeki genç, sağlıklı insanların, daha yoksul ülkelerdeki tehdit altındaki insanlara göre daha önce aşıya ulaşmasının adil olmadğını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Coid aşılarının eşitsiz dağıtımı yüzünden dünyanın "feci bir ahlaki çöküşün eşiğinde olduğu" uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, zengin ülkelerdeki genç, sağlıklı insanların, daha yoksul ülkelerdeki tehdit altındaki insanlara göre daha önce aşıya ulaşmasının adil olmadğını söyledi.

WHO Başkanı, 49 görece zengin ülkelede 39 milyon doz aşının yapıldığını belirtti ve düşük gelirli bir ülkede sadece 25 doz aşı yapılabildiğini ifade etti.

Şu ana dek Çin, Hindistan, Rusya, İngiltere ve ABD kendi aşılarını geliştirirken, Amerikan-Alan Pfizer aşısı gibi uluslararası ekiplerin geliştirdiği aşılar da bulunuyor.

Bu ülkelerin neredeyse tamamı, aşıda kendi nüfuslarına öncelik verdi.

WHO Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Dr. Tedros "Lafımı esirgemeden konuşacağım: dünya feci bir ahlaki çöküşün eşiğinde ve bu çöküşün maliyeti dünyanın en yoksul ülkelerindeki insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını kaybetmesiyle ödenecek" dedi.

Dr. Tedros "önce ben" yaklaşımının kendi kendini engelleyen bir tutum olduğunu, çünkü bunun fiyatları artırıp, stokçuluğu teşvik edeceğini vurguladı.

WHO Başkanı "Sonuç olarak bu tavır, sadece pandemiyi, kontrol altına almak için gereken kısıtlamaları ve insani ve ekonomik acıları uzatacak" diye konuştu.

Dr. Tedros ayrıca, gelecek ay başlaycak küresel aşı paylaşma programı Covax'a tam bir bağlılık çağrısında bulundu.

'7 Nisan'da bütün ülkelerde aşı yapılıyor olmalı'

WHO Başkanı "Benim tüm üye ülkeler çağrım, 7 Nisan'daki Dünya Sağlık Günü'nde, hem çok sayıda küresel sağlık sorununun kökeninde yatan eşitsizlikleri hem de pandeminin üstesinden gelmenin bir sembolü olarak, Covid-19 aşısının her ülkede yapılabilmesi" dedi.

WHO ve aşı yanlısı uluslararası grupların destek verdiği Covax inisiyatifine şu ana dek 180'den fazla ülke katıldı. İnisiyatifin amacı tek bir blok oluşturarak, ilaç şirketleriyle daha iyi bir pazarlık konumu elde etmek.

Bu ülkelerin 92'si düşük ve orta gelirli ülkeler ve buralara gidecek aşıların maliyeti, bağışçılar tarafından karşılanacak.

Dr. Tedros "Şu ana dek beş üreticiden iki milyar doz aldık. Bir milyar doz daha alma opsiyonumuz da var ve teslimat Şubat ayında başlayacak" dedi.

Aşı kampanyası yürüten grupların koalisyonu Halkın Aşı İttifakı, zengin ülkelerin aşı stokladığını ve daha yoksul ülkelerdeki insanların aşı olma şansını kaçırdığını söylemişti.

İttifak, yaklaşık 70 düşük gelirli ülkenin sadece 10 kişiden birini aşılayabileceğini belirtti.

İttifaz özellikle, Kanada'yı eleştirmiş ve bu ülkenin her bir Kanadalıyı beş kere aşılayacak sayıda aşı siparişi verdiğini açıklamıştı.

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