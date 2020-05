WHO Gündemdeki Sıtma İlacının Denemelerini Askıya Aldı

The Lancet Dergisi, geçtiğimiz Cuma günü Harvard Medical School tarafından yapılan ve Hidroksiklorokin’in, Covid-19 tedavisinde kullanımının "etkisiz hatta zararlı olduğu" sonucuna ulaşan bir araştırma yayınladı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghedreyesus, online basın toplantısında, pek çok ülkede partnerleri aracılığıyla sürdürdüğü deneyleri, "hastaların güvenliği" gerekçesiyle askıya aldıklarını açıkladı. DSÖ direktörü The Lancet adlı sağlık dergisinde Hidroksiklorokin ile ilgili yayınlanan son araştırma sonuçları üzerine böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Dünya çapında izlenen ve geriye dönük olarak yapılan araştırmada, yaş ortalaması 53 olan 96 bin 32 hastanın durumu karşılaştırıldı. Araştırmada hastaların yüzde 85'ine Hidroksiklorokin’siz tedavi uygulanırken, yüzde 15'ine bu ilaç verildi. Sonuçta, yüzde 85'lik grupta her 11 hastadan 1'inin öldüğü belirlendi. Ancak Hidroksiklorokin verilen her 6 hastadan 1'inin, Azitromisin ile birleştiğinde ise her beş hastadan birinin öldüğü tespit edildi.

Araştırma, Hidroksiklorokin kullanımının özellikle kalp ritminde bozukluklara yol açtığına dikkat çekiyor. Bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı izleme araştırmasında, hastaların durumu, geriye dönük ve istatistik olarak incelendi. Raporun ana yazarlarından Dr. Mandeep Mehra, "Hidroksiklorokin ve türevlerinin Covid 19 hastalarına hiçbir fayda sağlamadığını" söyledi.

Prof. Raoult: "Bu araştırma tümüyle fantazi"

Araştırmayı değerlendiren Prof. Raoult, The Lancet'de yayınlanan araştırmanın "deneysel bilimsel kriterleri içermeyen sadece bir gözlem araştırması" olduğunu belirterek, "Burada (Marsilya Devlet Hastanesi’nde) elimizde 4.000 kişi var. Yani şimdi büyük veriler üzerinden verileri karşılaştıran istatistikçiler bunu söyledi diye bu tedavi yöntemini değiştirmemi beklemiyorsunuz umarım. Bu araştırma tamamen sanrılı bir tür fantezi. Kalitesini bilmediğimiz, her şeyi karıştıran, seviyesini bilmediğimiz, hangi dozda verildiğini bilmediğimiz tedavileri karıştıran sanrılar" dedi.