WHO: ‘‘Hava Yoluyla Bulaşmaya Dair Delilleri İnceliyoruz’’

Corona virüsünün öksürük ve hapşırıkla bulaşan büyük damlacıkların dışında hava yoluyla seyahat eden küçük damlacıklar aracılığıyla ne derece bulaşıcı olabileceği belli değil.

Ancak WHO’ya gönderilen ve Pazartesi günü Klinik Bulaşıcı Hastalıklar Dergisi’nde yayınlanan mektuba göre 32 ülkeden 239 bilimadamı havada uçan parçacıkların soluma yoluyla bulaşabildiğini gösteren deliller ortaya koymuştu.

WHO, Corona virüsünün enfekte kişinin burun ve ağızdan çıkan küçük damlacıklarla bulaşabildiği, ancak bu damlacıkların hızla yere indiği görüşünde.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 200’den fazla bilim adamının Corona virüsünün hava yoluyla bulaşabildiğine dair delilleri ortaya koyduğu mektubunun ardından konuyla ilgili raporu incelemeye başladığını bildirdi. Mektubu kaleme alan bilim adamları WHO’dan Corona virüsü kılavuzunu bu bilimsel veriler ışığında güncellemesini istemişti.

WHO’nun risk değerlendirmesinde yapılacak olası bir değişiklik 1 metre fiziksel mesafe bırakılması tavsiyesini değiştirmesine neden olabilir. Bu durumda WHO’yu kılavuz alan ülkelerin de Corona virüsü salgınını önleme konusunda aldıkları sağlık önlemlerinde değişiklikler yapması gerekebilir.

Minnesota Üniversitesi’nden Michael Osterholm’a göre WHO gribin de hava yoluyla bulaştığı hipotezini inandırıcı verilerin varlığına rağmen kabul etmek istemiyor ve Corona virüsüyle ilgili ortaya konulan bu yöndeki delilleri de bu tartışma kapsamında değerlendiriyor.

Cambridge Üniversitesi Hastaneleri’nden salgın hastalık danışmanı Profesör Babak Cavid ise virüsün hava yoluyla bulaşmasının olası olduğunu söylüyor, ancak virüsün havadaki bulaşıcılığının ne süreyle devam ettiği konusunda delillerin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Cavid’e göre virüs, taşıyıcı kişinin ortamdan ayrılmasından sonra bile havada asılı kalıyorsa, bu sağlık çalışanlarının ve diğer kişilerin kendilerini korumaları için gerekli önlemleri değiştirmeleri için yeterli bir sebep.