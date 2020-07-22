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WHO: “İlk Corona Aşısını 2021’den Önce Beklemeyin”

22.07.2020 21:49 | Son Güncelleme

WHO yetkilisi Mike Ryan, “Gerçekci olmak gerekirse, insanların aşı olmaya başladığını görmemiz için gelecek yılın ilk kısmını beklemek gerekecek” dedi

WHO: “İlk Corona Aşısını 2021’den Önce Beklemeyin”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarında “iyi ilerlemeler” sağlandığını ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Ryan, WHO’nun geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını ancak şu anda kilit önem taşıyan konunun virüsün yayılmasını engellemek olduğunu vurguladı.

Çok sayıda aşı çalışmasında üçüncü aşamaya gelindiğine, güvenlik ve bağışıklık tepkisi yaratma konusunda bu aşıların hepsinde şimdiye kadar başarı sağlandığına işaret eden WHO yetkilisi, “İyi ilerleme kaydediyoruz” dedi.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen halka açık bir programda konuşan Ryan, “Gerçekci olmak gerekirse, insanların aşı olmaya başladığını görmemiz için gelecek yılın ilk kısmını beklemek gerekecek” diye konuştu.

WHO’nun olası aşılara erişimi ve üretim kapasitesini arttırmak için çalışma yürüttüğünü kaydeden Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile 100 milyon doz Corona virüsü aşısı almak için sözleşme imzalamıştı. Şirketlerden yapılan açıklamada, ABD’nin bu alım için 1,95 milyar dolar ödeyeceği belirtilmişti.

Ryan ayrıca, okulların yeniden açılması konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Salgının rekor bir hızla yayıldığı ABD’de de okulların yeniden açılması konusunda kamuoyunda yoğun bir tartışma yaşanıyor.

Ryan, okulların, hastalığın toplum içinde kontrol altına alınmış olması şartıyla açılabileceğini söyledi.

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