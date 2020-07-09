HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘’WHO İlk Vakanın Tespitinde Çin’in İşbirliğini Sağlayamıyor’’

‘’WHO İlk Vakanın Tespitinde Çin’in İşbirliğini Sağlayamıyor’’

09.07.2020 21:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini başlatma kararını savundu. Pompeo, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin salgındaki ilk vakanın tespiti için bize yardım etmesini sağlayamıyor’’ dedi

‘’WHO İlk Vakanın Tespitinde Çin’in İşbirliğini Sağlayamıyor’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini başlatma kararını savundu. Pompeo, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin salgındaki ilk vakanın tespiti için bize yardım etmesini sağlayamıyor’’ dedi.

Mike Pompeo Perşembe sabahı telekonferans yöntemiyle yapılan bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeleri küresel bir pandemi konusunda uyarmak gibi temel bir görevi yerine getiremediğini ve Corona salgını konusunda hala başarısız olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı salgında, virüse ilk yakalanan hastanın tespit edilememiş olmasına değinerek, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin ilk hastanın tespit edilmesine yardımcı olmasını sağlayamıyor. Ya da Çin Komünist Partisi kendi ülkeleri içinde seyahatleri durdurup virüsün dünyaya yapılmasına nasıl izin verdiğini izah edemiyor’’ ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, düzenlemelerine uymayan ülkelerin hesap vermesini sağlamak gibi bir yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Mike Pompeo, ‘’Çinlilerin bu salgında örgütün kurallarına uymadığı açık. Dünya Sağlık Örgütü Çin’i bu sebeple sorumlu tutma dirayetini henüz sergilemiş değil’’ dedi.

‘’Küresel sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek bir kurum bulmalıyız’’

Pompeo, önceki yıllarda yine Çin’de başlayan SARS salgını döneminde de Dünya Sağlık Örgütü’nün görevini yerine getiremediğini, ABD’nin Ebola salgını döneminde Dünya Sağlık Örgütü’ndeki önemli reform çalışmalarına dahil olduğunu, bu konuda çok çaba sarf ettiğini belirtti.

Pompeo, Goerge W. Bush döneminde başlatılan ABD’nin ‘’AIDS ile Mücadelede Başkan’ın Acil Yardım Planı’’ (PEPFAR) adlı proje ile WHO’dan ayrı hareket ederek, Afrika’da büyük başarı sağladığını da hatırlattı. Amerika’nın küresel pandemilerle mücadeleye yılda 500 milyon dolar ödenek ayırdığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘’Küresel sağlık ve küresel güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek bir kurum bulmamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu yapabilecek kapasitede olmadığını gösterdi’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandıİngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Şoke eden mesaj! 'Kocası karısından...'

Şoke eden mesaj! 'Kocası karısından...'

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Bakan Koca ve Kluge'den ortak açıklama

Bakan Koca ve Kluge'den ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüse yakalanan doktorda semptomlar 100 gündür geçmedi

Koronavirüs semptomları 100 gündür geçmedi

Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler

Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara silahlar konuldu

İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Koronayı hafif atlatanlar dikkat!

Koronayı hafif atlatanlar dikkat!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 906 kişi öldü

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 906 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.