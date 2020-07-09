‘’WHO İlk Vakanın Tespitinde Çin’in İşbirliğini Sağlayamıyor’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini başlatma kararını savundu. Pompeo, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin salgındaki ilk vakanın tespiti için bize yardım etmesini sağlayamıyor’’ dedi.

Mike Pompeo Perşembe sabahı telekonferans yöntemiyle yapılan bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeleri küresel bir pandemi konusunda uyarmak gibi temel bir görevi yerine getiremediğini ve Corona salgını konusunda hala başarısız olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı salgında, virüse ilk yakalanan hastanın tespit edilememiş olmasına değinerek, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin ilk hastanın tespit edilmesine yardımcı olmasını sağlayamıyor. Ya da Çin Komünist Partisi kendi ülkeleri içinde seyahatleri durdurup virüsün dünyaya yapılmasına nasıl izin verdiğini izah edemiyor’’ ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, düzenlemelerine uymayan ülkelerin hesap vermesini sağlamak gibi bir yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Mike Pompeo, ‘’Çinlilerin bu salgında örgütün kurallarına uymadığı açık. Dünya Sağlık Örgütü Çin’i bu sebeple sorumlu tutma dirayetini henüz sergilemiş değil’’ dedi.