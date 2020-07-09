‘’WHO İlk Vakanın Tespitinde Çin’in İşbirliğini Sağlayamıyor’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini başlatma kararını savundu. Pompeo, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin salgındaki ilk vakanın tespiti için bize yardım etmesini sağlayamıyor’’ dedi.
Mike Pompeo Perşembe sabahı telekonferans yöntemiyle yapılan bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeleri küresel bir pandemi konusunda uyarmak gibi temel bir görevi yerine getiremediğini ve Corona salgını konusunda hala başarısız olmayı sürdürdüğünü söyledi.
Dışişleri Bakanı salgında, virüse ilk yakalanan hastanın tespit edilememiş olmasına değinerek, ‘’Dünya Sağlık Örgütü hala Çin Komünist Partisi’nin ilk hastanın tespit edilmesine yardımcı olmasını sağlayamıyor. Ya da Çin Komünist Partisi kendi ülkeleri içinde seyahatleri durdurup virüsün dünyaya yapılmasına nasıl izin verdiğini izah edemiyor’’ ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, düzenlemelerine uymayan ülkelerin hesap vermesini sağlamak gibi bir yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Mike Pompeo, ‘’Çinlilerin bu salgında örgütün kurallarına uymadığı açık. Dünya Sağlık Örgütü Çin’i bu sebeple sorumlu tutma dirayetini henüz sergilemiş değil’’ dedi.
‘’Küresel sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek bir kurum bulmalıyız’’
Pompeo, önceki yıllarda yine Çin’de başlayan SARS salgını döneminde de Dünya Sağlık Örgütü’nün görevini yerine getiremediğini, ABD’nin Ebola salgını döneminde Dünya Sağlık Örgütü’ndeki önemli reform çalışmalarına dahil olduğunu, bu konuda çok çaba sarf ettiğini belirtti.
Pompeo, Goerge W. Bush döneminde başlatılan ABD’nin ‘’AIDS ile Mücadelede Başkan’ın Acil Yardım Planı’’ (PEPFAR) adlı proje ile WHO’dan ayrı hareket ederek, Afrika’da büyük başarı sağladığını da hatırlattı. Amerika’nın küresel pandemilerle mücadeleye yılda 500 milyon dolar ödenek ayırdığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘’Küresel sağlık ve küresel güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek bir kurum bulmamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu yapabilecek kapasitede olmadığını gösterdi’’ dedi.