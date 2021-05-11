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  4. DSÖ açıkladı: Hindistan varyantı, 'tehdit' varyantına dönüşüyor!

DSÖ açıkladı: Hindistan varyantı, 'tehdit' varyantına dönüşüyor!

11.05.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk defa Hindistan'da geçen yıl rastlanan koronavirüsün yeni bir türünün bazı ön çalışmlara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü koronavirüs türü olacak. Koronavirüsün küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türleriyse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.

"Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz" diyen WHO'nun koronavirüsten sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti: "Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor."

Hindistan'daki koronavirüs vakaları ve koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dün günlük rekor seviyeye yaklaştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da dün 366,161 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 3,754 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hastane yataklarının, morgların ve krematoryumların kapasite aşımına uğradığı ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 22.66 milyona çıkarken, toplam vefat sayısı 246,116 oldu.

WHO, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan'da geçen yıl Aralık ayında görüldüğünü açıkladı.

Hindistan'daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü

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