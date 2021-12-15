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WHO: Omicron eşsiz bir hızda yayılıyor

15.12.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu.

WHO: Omicron eşsiz bir hızda yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu.

Çok sayıda mutasyon içeren bu varyant bugüne kadar 77 ülkede tespit edildi.

Fakat WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, varyantın muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu, bunun henüz tespit edilmemiş olduğunu söyledi.

Dr. Tedros varyanta karşı yeterince önlem alındığını vurguladı ve ekledi:

"Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir."

İlk olarak Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen varyant, pek çok ülkede vakaların artmasına yol açtı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da Covid-19'a yakalandı.

Dr. Tedros, ülkeler arasındaki aşı eşitsizliğine de dikkat çekti ve bazı ülkelerin üçüncü doz aşıları yaparken bazı ülkelerde toplumun önemli bir kısmının bir doz bile aşıya erişemediğini söyledi.

Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu Omicron varyantı üzerinde, diğer varyantlara göre daha az etki gösteriyor.

Fakat etkideki bu azalma, üçüncü doz aşıyla bir miktar giderilebiliyor.

Covid-19'a karşı üçüncü dozun önemli olduğunu söyleyen Dr. Tedros, bunun bir öncelik meselesi olduğunu söyledi:

"Sıralama önemli. Ağır hastalanma riski düşük olan gruplara üçüncü doz yapılması, dünyanın başka yerlerinde hayati riski daha yüksek olan fakat aşıya henüz erişememiş kişilerin hayatını tehlikeye atıyor."

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