WHO: ‘‘Salgını Bitirecek Sihirli Değnek Beklemeyin’’

Corona virüsü salgını yaz aylarında birçok ülkede vaka sayılarının artmasıyla yeniden tırmanışa geçti. Aşı çalışmalarıysa hızla devam ediyor. Ancak aşının koruyuculuğu, güvenilirliği ve dağıtımı konusunda soru işaretleri var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son açıklamasında aşı konusunda temkinli tavır sergiledi. WHO, Corona virüsü için ‘‘kusursuz aşı’’ geliştirilmesi gibi bir ‘‘sihirli değnek’’ olmayabileceğini bildirdi ve normalleşmenin ‘‘uzun bir yol’’ olacağı uyarısında bulundu. Açıklamada bazı ülkelerin yepyeni stratejilerle yollarına devam etmesi gerekebileceği kaydedildi. Reuters haber ajansının rakamlarına göre şu ana kadar dünyada 18 milyon 400 binden fazla vaka görüldü ve 688 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının en kötü kısmını atlattığını düşünen birçok ülkede vaka sayıları yeniden yükseldi. WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler’in (BM) Cenevre’deki genel merkezinden yaptığı açıklamada, ülkelerden maske kullanımı, sosyal mesafe, el yıkama ve test uygulama gibi önlemlerin tamamını uygulamalarını istedi. Tedros, koruyucu yüz maskelerinin dünya genelinde dayanışmanın sembolü haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı aşı çalışmalarının klinik deneylerin üçüncü aşamasında olduğunu hatırlatan Tedros, ‘‘Hepimiz enfeksiyondan korunmamızı sağlayacak bir dizi etkili aş bulunmasını umuyoruz, ancak şu anda bu konuda bir sihirli değneğimiz yok ve bu sihirli değnek hiçbir zaman da olmayabilir’’ dedi. WHO Genel Başkanı, Corona virüsünün 20’nci yüzyılın en büyük sağlık krizi olduğunu söyledi ve bir aşı geliştirilmesi için uluslararası düzeyde devam eden bu çabaların daha önce eşine rastlanmamış bir durum olduğunu kaydetti. Aşı çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili belirsizliklere dikkati çeken Tedros, ‘‘İşe yarayan bir aşının bulunamayacağı ya da bulunsa da koruyuculuğunun yalnızca birkaç ay olacağı gibi kaygılar mevcut, ancak bunları klinik deneyler sona ermeden bilemeyeceğiz’’ dedi. WHO acil durum yetkilisi Mike Ryan ise Brezilya ve Hindistan gibi bulaştırıcılık oranının yüksek olduğu ülkelerin daha büyük bir mücadele içine girmek zorunda olduklarını kaydetti ve ‘‘Bu yoldan çıkış uzun sürecek ve sürekli bir kararlılık gerektirecek’’ diye konuştu.