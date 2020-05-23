HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WHO: 'Salgının Yeni Merkez Üssü Güney Amerika'

WHO: 'Salgının Yeni Merkez Üssü Güney Amerika'

23.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı

WHO: 'Salgının Yeni Merkez Üssü Güney Amerika'

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada Afrika’da vaka sayılarının yükselmekte olduğuna dikkat çekildi. Buna karşın Afrika’da ölüm oranlarının düşük seyrettiği ifade edildi.

Dünya genelinde salgının yeni Merkez noktası Güney Amerika ülkeleri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Mike Ryan konuyla ilgili olarak “Bu noktada Güney Amerika salgının yeni merkezi halinde geldi” dedi.

Güney Amerika ülkeleri arasında hali hazırda salgından en çok etkilenen ülke Brezilya. Brezilya bugün itibariyle 332 bin 382 vakayla dünya sıralamasında da üçüncü sıraya yükseldi. Ülkede 21 bin 116 kişi de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Amerika’da Brezilya’nın ardından salgından en çok etkilenen ülke Peru. Peru’da 111 bin 698 vaka görülürken 3 bin 224 kişide bugüne dek hayatını kaybetti.

Öte yandan örgütten yapılan açıklamada “COVID-19 salgını Afrika’da açıklanan 100 bin vakayla önemli bir eşiğe ulaştı. Virüs Afrika’da ilk olarak görüldüğü 14 haftanın sonunda kıtadaki her ülkeye yayıldı”denildi. Açıklamada ayrıca kıta genelinde bugüne dek Corona virüsü salgını nedeniyle 3 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti de yaptığı açıklamada “Şu ana kadar COVID-19 Afrika’ya nispeten yumuşak bir giriş yaptı. Dünya genelinde yıkıcı ölümlere neden olan virüs Afrika’da daha az can kaybına neden olmuş durumda” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Korkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktıKorkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

AK Partili meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Partili meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Diğer Haberler
Pakistan’da yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Korkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

Mersin'de orman yangını! 3 hektar zarar gördü

Mersin'de orman yangını! 3 hektar zarar gördü

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi

Bahçesinde görünce şoke oldu

Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin verildi

Avrupa ülkesinde camiler yeniden açılıyor

ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi

ABD, ASA'dan resmen çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.