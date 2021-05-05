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WHO: ‘‘Sinovac’ın Aşısı 60 Yaş Altında Etkili’’

05.05.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nün Tavsiye Grubu, SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu belirtti, ancak ciddi yan etkilerle ilgili bazı önemli verilerin eksik olduğunu kaydetti

WHO: ‘‘Sinovac’ın Aşısı 60 Yaş Altında Etkili’’

Dünya Sağlık Örgütü’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Stratejik Tavsiye Grubu, Çin firması Sinovac’ın Corona virüsüne karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu belirtti, ancak ciddi yan etkilerle ilgili bazı önemli verilerin eksik olduğunu kaydetti.

WHO’nun tavsiye grubu Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili’deki 3. aşama klinik deneylerini değerlendirdi.

Reuters haber ajansı tarafından elde edilen bir belgeye göre heyet Çin devletine ait ilaç üreticisi Sinopharm firması tarafından sağlanan verilerin ise güvenilirlik oranının ‘‘çok düşük’’ olduğunu, ancak aşının hastalığı önleme kapasitesine olan güvenin tam olduğunu bildirmişti.

WHO uzmanlarına göre Sinovac’ın aşısı 32 ülkede acil kullanım onayı aldı, toplamda 260 milyon doz dağıtım yapıldı.

Heyet web sitesi üzerinden yayınladığı değerlendirme raporunda ‘‘CoronaVac’ın iki dozunun PCR testi ile doğrulanan Corona virüsü vakalarını (18-59 yaş) önlemede etkili olduğuna güvenimiz çok yüksek’’ dedi.

Ancak raporda aşının hamilelerde, 60 yaş üzerindeki bireylerde ve kronik hastalığı olanlarda güvenilirliği ve koruma oranıyla acil kullanım onayının ardından güvenlik takibinde ortaya çıkan nadir yan etkilerin değerlendirilmesi konularında veri eksikleri olduğu bildirildi.

Uzmanlar 59 yaş ve altındakilerde ciddi yan etki riskinin olmadığına ‘‘orta derecede güven’’ duyduklarını belirtti. Ancak aynı riskin 60 yaş üzerindeki bireyler için düşük olduğuna dair delillerin kalitesi konusunda ise ‘‘düşük güven’’ duyduklarını kaydetti.

Raporda, "Bir veya iki doz CoronaVac'ı takiben Corona virüsü riskini şiddetli şekilde arttıran eş zamanlı hastalık veya sağlık sorunları olan kişilerde ciddi yan etki riskinin düşük olduğuna dair kanıt kalitesine düşük seviyede güven duyuyoruz" denildi.

WHO’nun teknik uzmanlarından oluşan ayrı bir grup ise Sinovac’ın aşısını WHO’nun acil durum kullanım listesine girip-girmeyeceği konusunda bugün karar verecek. Onay alması durumunda CoronaVac, yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için kurulan COVAX programında kullanılacak, ayrıca Çin’de üretilen bir aşı için uluslararası alanda önemli başarı anlamına gelecek.

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