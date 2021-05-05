WHO: ‘‘Sinovac’ın Aşısı 60 Yaş Altında Etkili’’

Dünya Sağlık Örgütü’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Stratejik Tavsiye Grubu, Çin firması Sinovac’ın Corona virüsüne karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu belirtti, ancak ciddi yan etkilerle ilgili bazı önemli verilerin eksik olduğunu kaydetti.

WHO’nun tavsiye grubu Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili’deki 3. aşama klinik deneylerini değerlendirdi.

Reuters haber ajansı tarafından elde edilen bir belgeye göre heyet Çin devletine ait ilaç üreticisi Sinopharm firması tarafından sağlanan verilerin ise güvenilirlik oranının ‘‘çok düşük’’ olduğunu, ancak aşının hastalığı önleme kapasitesine olan güvenin tam olduğunu bildirmişti.

WHO uzmanlarına göre Sinovac’ın aşısı 32 ülkede acil kullanım onayı aldı, toplamda 260 milyon doz dağıtım yapıldı.

Heyet web sitesi üzerinden yayınladığı değerlendirme raporunda ‘‘CoronaVac’ın iki dozunun PCR testi ile doğrulanan Corona virüsü vakalarını (18-59 yaş) önlemede etkili olduğuna güvenimiz çok yüksek’’ dedi.