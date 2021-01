WHO Uzmanları Wuhan’da Corona’nın İzini Nasıl Sürecek?

Associated Press ajansının bir başka araştırması ise WHO yetkililerinin özel görüşmelerde, yeni virüsün genetik dizilimi dahil, Çin'in salgına ilişkin kritik bilgileri paylaşma konusunda ayak dirediği konusunda şikayetçi olduğunu ortaya koyuyor. Oysa WHO, salgına süratle yanıt vermesi sebebiyle Çin'den dünya kamuoyu önünde övgüyle bahsetmişti. Salgının yayılmasına izin verdiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Çin ise virüsün yurtdışından gelmiş olabileceği iddiasını ortaya attı. Çin hükümetinden bir sözcü, virüsün kaynağına ilişkin araştırmaların, yarasaların Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelerdeki yaşam alanları dahil, Çin sınırları dışında da inceleme yapılmasını gerektirdiğini söyledi. WHO ekibinden bir uzman da aynı öneride bulunmuştu.

Araştırmalar ne zaman sonuç verecek?

Corona virüsünün çıkış noktasına ilişkin araştırmanın yıllar sürmesi bekleniyor. SARS virüsünün kaynağının bulunması 10 yıldan uzun sürmüştü. İlk kez 1970'li yıllarda tanımlanan Ebola virüsünün kaynağı ise henüz keşfedilebilmiş değil. Virüslerin nereden geldiğini belirlemek, kaynağı vahşi hayvanlar olan virüslerin gelecekte de yayılarak salgına yol açmasını engellemede hayati önem taşıyor.