WHO Uzmanlarından Corona Soruşturması İçin Çin'e Ziyaret

WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Cenevre'deki brifingde, uzmanların ele alacağı başlıca konulardan birinin ''Corona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığına ve virüsün hangi hayvan türlerinden bulaştığına'' bakmak olduğunu kaydetti.

Bir hayvan sağlığı uzmanı ve bir epidemiyolog, lojistik ayrıntıları görüşmek, ziyaret edilecek noktaları ve WHO liderliğindeki uluslararası misyona katılacakları belirlemek üzere Pekin'de Çinli uzmanlarla bir araya gelecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) iki uzman, Corona virüsü pandemisinin başlama noktasına ilişkin araştırma için ön hazırlık yapmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ''Çin, soruşturma yürütmeleri ve bilimsel virüs takibini ele almak için WHO uzmanlarını ülkeye davet ederek liderlik rolü üstlendi'' dedi.

WHO'nun Mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulunda 120'den fazla ülke, Corona virüsün çıkış noktasını araştırmak için çalışma başlatılması çağrısı yapmıştı. Çin, araştırmanın WHO tarafından yürütülmesi konusunda ısrar etmişti. Çin'in ısrarcı olduğu bir başka meseleyse araştırmanın pandeminin kontrol altına alınmasından sonra yürütülmesi yönündeydi. Amerika, Brezilya ve Hindistan, Corona enfeksiyonu vakalarının en çok görüldüğü ilk üç ülke.

WHO, Çin'e, Corona salgınına ilişkin son ziyareti Şubat ayında gerçekleştirmişti. WHO heyetinin lideri Kanadalı doktor Bruce Aylward, ziyaretten sonra Çin'in virüsü kontrol altına alma çabalarını ve veri paylaşımını övmüştü. Ancak gerek Kanadalı gerekse Amerikalı yetkililer, Kanadalı doktoru, Çin'e karşı aşırı yumuşak tavır sergilediği gerekçesiyle eleştirmişti.

Associated Press haber ajansının yürüttüğü araştırma, WHO yetkililerinin Ocak ayında Çin'in şeffaflıktan yoksun olması ve ülke içinde kendilerine gerekli erişimin sağlanmamasından duydukları rahatsızlığı perde arkasında ifade ettiklerini ortaya koymuştu. WHO yetkililerinin şikayetleri arasında Çin'in, hükümete ait üç ayrı laboratuarın verileri tam olarak deşifre etmesine rağmen Corona virüsünün gen haritasını açıklamayı bir haftadan uzun süre geciktirmesi de yer alıyor.

WHO'nun önde gelen yetkilileri, kapalı kapılar ardında, Ocak ayının ilk haftasında, Çin'in Corona virüsünün insanlar arasında ne etkinlikte yayıldığını ya da virüsün dünyanın geri kalanı için ne gibi riskler içerdiğini değerlendirmek için yeterli veri paylaşmaması ve bunun zaman kaybına yol açmasından şikayet etmişti.