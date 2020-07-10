WHO Uzmanlarından Corona Soruşturması İçin Çin'e Ziyaret

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) iki uzman, Corona virüsü pandemisinin başlama noktasına ilişkin araştırma için ön hazırlık yapmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti.

Bir hayvan sağlığı uzmanı ve bir epidemiyolog, lojistik ayrıntıları görüşmek, ziyaret edilecek noktaları ve WHO liderliğindeki uluslararası misyona katılacakları belirlemek üzere Pekin'de Çinli uzmanlarla bir araya gelecek.

WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Cenevre'deki brifingde, uzmanların ele alacağı başlıca konulardan birinin ''Corona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığına ve virüsün hangi hayvan türlerinden bulaştığına'' bakmak olduğunu kaydetti.

Bilimadamları, Corona virüsünün yarasalarda ortaya çıkmış, daha sonra küçük bir memeli tür olan misk kedilerine ya da derisi keratin pullarla kaplı bir tür memeli olan pangolinlere geçmiş, bu memelilerden de insanlara bulaşmış olabileceğini düşünüyor.

2019 yılı sonundaki Corona enfeksiyonu küme vakaları dikkatleri, Çin'in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarına çevirmişti. Ancak zamanlama olarak daha önce yaşanan vakaların ortaya çıkarılması, Corona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşmasının başka bir coğrafi noktada gerçekleşmiş olabileceğini gündeme getirmişti.