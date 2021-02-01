WHO ve İsrail’den Filistin’e Aşı Sözü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bekleyen anlaşmalar ve onay sürecinin ardından bu ayın ilerleyen günlerinde Filistin Yönetimi’ne binlerce Corona virüsü aşısı gönderileceğini açıkladı.

İsrail bir gün önce yaptığı açıklamada 5.000 doz Corona virüsü aşısını hastalıkla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin’e gönderme kararı aldığını bildirmişti. Pfizer ve Moderna’dan milyonlarca doz aşı alan İsrail dünyanın en başarılı aşılama kampanyalarından birini yürütüyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail’in ‘‘işgalci güç’’ olarak Batı Şeria ve Gazze’de Filistinliler’e aşı sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyor. İsrail ise böyle bir yükümlülüğü olmadığını belirterek önceliğinin kendi vatandaşlarını aşılamak olduğunu belirtiyor. Filistinliler açıkça İsrail’den aşı istemedi ve başka kaynaklara yöneldiklerini kaydetti.

WHO’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada üreticilerle yapılan tedarik anlaşmalarına bağlı olarak Filistin Yönetimi’nin Pfizer ve BionTech aşısından 37.440 doz almasının beklendiğini bildirdi.