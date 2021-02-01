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WHO ve İsrail’den Filistin’e Aşı Sözü

01.02.2021 23:34 | Son Güncelleme:
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WHO ve İsrail’den Filistin’e Aşı Sözü

İnsan hakları örgütleri İsrail’in ‘‘işgalci güç’’ olarak Batı Şeria ve Gazze’de Filistinliler’e aşı sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyor. İsrail ise böyle bir yükümlülüğü olmadığını söylüyordu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bekleyen anlaşmalar ve onay sürecinin ardından bu ayın ilerleyen günlerinde Filistin Yönetimi’ne binlerce Corona virüsü aşısı gönderileceğini açıkladı.

İsrail bir gün önce yaptığı açıklamada 5.000 doz Corona virüsü aşısını hastalıkla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin’e gönderme kararı aldığını bildirmişti. Pfizer ve Moderna’dan milyonlarca doz aşı alan İsrail dünyanın en başarılı aşılama kampanyalarından birini yürütüyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail’in ‘‘işgalci güç’’ olarak Batı Şeria ve Gazze’de Filistinliler’e aşı sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyor. İsrail ise böyle bir yükümlülüğü olmadığını belirterek önceliğinin kendi vatandaşlarını aşılamak olduğunu belirtiyor. Filistinliler açıkça İsrail’den aşı istemedi ve başka kaynaklara yöneldiklerini kaydetti.

WHO’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada üreticilerle yapılan tedarik anlaşmalarına bağlı olarak Filistin Yönetimi’nin Pfizer ve BionTech aşısından 37.440 doz almasının beklendiğini bildirdi.

Aşılar WHO’nun yoksul ülkelere aşı sağlanması amacıyla oluşturulan COVAX programı aracılığıyla tedarik edilecek.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye kabine toplantısında yaptığı açıklamada aşılamaların bu ayın ilerleyen günlerinde çoğu COVAX tarafından tedarik edilen 50.000 kadar dozun gönderilmesiyle başlayacağını bildirdi.

İsrail’de ise kabine Corona virüsüyle mücadelesinde ülke genelinde karantina uygulamasını en az beş gün daha uzattı.

Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ofisinden Pazartesi yapılan açıklamada zaruri olmayan işlerle okulların büyük kısmının kapanmasını içeren ve geçen ay boyunca devam eden kısıtlamaların en azından Cuma gününe kadar daha yürürlükte kalacağı bildirildi. Yurtdışından ülke içine ve içeriden dışarıya uçuşların neredeyse tamamına konulan yasak da bir hafta daha uygulanacak.

Kısıtlamaların daha fazla uzatılmasına gerek olup-olmadığı konusundaysa Çarşamba günü yapılacak kabine toplantısında karar verilecek.

İsrail, yürüttüğü başarılı aşı kampanyasıyla yalnızca bir ayda nüfusunun üçte birinden fazlasını aşıladı.

Ancak virüsün mutasyonlu yeni türlerinin de ortaya çıkmasıyla ve kısıtlamaların ihlal edilmesi nedeniyle aşının şimdiye kadar salgının kontrol altına alınmasında çok az etkisi oldu. Son olarak Pazar günü binlerce Ortodoks Yahudi, yasaklara meydana okuyarak iki cenaze töreni düzenlemişti.

9 milyon 300 bin nüfuslu İsrail’de günde 6.000 yeni vaka kayıtlara geçiyor. Şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 4.800’e yakın.

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