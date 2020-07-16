WHO ve UNICEF: Covid-19 nedeniyle sekteye uğrayan aşı programları çocuklar için risk yaratıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde hayati öneme sahip aşıları olabilen çocuk sayısının kritik düzeylere gerilediği uyarısı yaptı.

WHO ve UNICEF'ten yapılan açıklamada, Covid-19 pandemisinin aşıların ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması ve çocuklara yapılması süreçlerinde kesintilere neden olduğu ifade edildi.

Aşı konusunda çok uzun yıllar boyunca "büyük emeklerle kazanılmış olan ilerlemenin" tersine dönme riskinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, "2020'nin ilk dört ayına ait geçici veriler, difteri, tetanos ve boğmacaya (DTP3) karşı etkili aşının üç dozunu tamamlayabilen çocukların sayısında büyük bir düşüş görüldü. Ülkeler içerisinde ve arasında bağışıklık kapsamının göstergesi olan DTP3 kapsamı, 28 yıl sonra ilk kez geriledi" denildi.

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşıların kamu sağlığı tarihindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu ve bu dönemde çeşitli hastalıklara karşı bağışıklığı olan çocukların sayısının hiç olmadığı kadar yüksek düzeylere ulaştığını belirtti.