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WHO Virüsün Havadan Bulaşma Olasılığını Kabul Etti

09.07.2020 21:53 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsünün bulaşıcılığıyla ilgili kılavuzuna, hastalığın hava yoluyla bulaştığı bazı durumları tanıdığını ekledi. Ancak WHO, Corona virüsünün genel olarak hava yoluyla bulaşan bir virüs olduğunu tanımadı

WHO Virüsün Havadan Bulaşma Olasılığını Kabul Etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsünün bulaşıcılığıyla ilgili kılavuzuna, hastalığın hava yoluyla bulaştığı bazı durumları tanıdığını ekledi. Ancak WHO, Corona virüsünün genel olarak hava yoluyla bulaşan bir virüs olduğunu tanımadı. WHO, hava yoluyla bulaşmanın, entübasyon yani suni solunum gereksinimi duyan hastanın solunum cihazına bağlanması işlemi gibi bazı tıbbi prosedürler sırasında havaya çok küçük damlacıkların karışması ve diğer bazı özel durumlarda olabileceğini bildirdi.

WHO kalabalık iç mekanlarda yaşanan bazı bulaşma vakalarının parçacıkların havaya karışması ve bunların da solunan damlacıklara karışmasından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. WHO, bu gibi bir bulaşmanın koro çalışması sırasında, restoranlarda ya da spor salonlarında olabileceğini kaydetti.

WHO, kılavuzunda, havadan bulaşmanın yaşanabileceği durumlar arasında entübasyon gibi tıbbi operasyonları da gösteriyor ve bunlar sırasında sağlık çalışanlarına N95 maske ve koruyucu giysi kullanmalarını ve bu operasyonları yeterli havalandırmanın yapıldığı ortamlarda gerçekleştirmelerini öneriyor.

Fauci: ‘‘Havadan bulaşma mantıklı bir varsayım’’

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci de henüz Corona virüsünün havadan bulaştığı sonucuna varmak için yeterli delil olmadığını, ancak bunun olduğunu varsaymanın mantıklı olabileceğini belirtti.

Fauci, düzenlediği basın toplantısında, deliller henüz yeterli olmasa da sağlık yetkililerinin insanlara özellikle de semptom göstermeyenlere maske giymeleri konusunda ısrar etmelerinin temelinde bunun yattığını belirtti ve ‘‘Bunu önleyebilir miyiz, onu görmek istiyoruz’’ diye konuştu.

WHO, bir grup bilim adamının hafta sonunda, Corona virüsünün hava yoluyla bulaştığına dair önemli deliller olduğunu bildiren ve WHO’ya virüsle ilgili önlem kılavuzunu bu doğrultuda yenilemesi çağrısı yapan bir mektup yazmıştı. WHO, mektubun ardından Salı günü, Corona virüsünün hava yoluyla bulaştığına dair ortaya çıkan delilleri tanıdığını bildirmişti.

Ancak Corona virüsünün hapşırık ve öksürüğün neden olduğu daha büyük damlacıların tersine, ne sıklıkla küçük damlacıkların havaya yayılması ve havada dağılmasıyla bulaştığı bilinmiyor.

WHO, bu gibi bulaşma örneklerinin ve bunların Corona virüsünün bulaşıcılığı açısından nasıl bir fark yaratacağının incelenmesinin aciliyetine vurgu yaptı.

WHO, mevcut bulguların incelenmesi sonucunda, Corona virüsünün, virüs bulaşmış yüzeylerle doğrudan ya da dolaylı temas veya enfekte kişilerle yakın temas sonucu bu kişilerin hapşırık, öksürük ve konuşma ile havaya yaydıkları damlacıklar aracılığıyla başkalarına bulaştığını bildirdi.

Çok az sayıda hastalık, havada asılı kalan ve ''aerosol'' adı verilen küçük parçacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bunlar arasında çok bulaşıcı olmasıyla bilinen kızamık ve verem de var.

WHO’nun bulaşma risk değerlendirmesinde yapacağı herhangi bir değişiklik, 1 metre olan sosyal mesafe tavsiyesini güncellemesine neden olabilir. Corona virüsü salgınıyla mücadelede WHO’nun tavsiyelerini uygulayan hükümetlerin de önlemlerini bu doğrultuda değiştirmesi gerekebilir.

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