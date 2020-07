WHO Virüsün Havadan Bulaşma Olasılığını Kabul Etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsünün bulaşıcılığıyla ilgili kılavuzuna, hastalığın hava yoluyla bulaştığı bazı durumları tanıdığını ekledi. Ancak WHO, Corona virüsünün genel olarak hava yoluyla bulaşan bir virüs olduğunu tanımadı. WHO, hava yoluyla bulaşmanın, entübasyon yani suni solunum gereksinimi duyan hastanın solunum cihazına bağlanması işlemi gibi bazı tıbbi prosedürler sırasında havaya çok küçük damlacıkların karışması ve diğer bazı özel durumlarda olabileceğini bildirdi.

WHO kalabalık iç mekanlarda yaşanan bazı bulaşma vakalarının parçacıkların havaya karışması ve bunların da solunan damlacıklara karışmasından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. WHO, bu gibi bir bulaşmanın koro çalışması sırasında, restoranlarda ya da spor salonlarında olabileceğini kaydetti.

WHO, kılavuzunda, havadan bulaşmanın yaşanabileceği durumlar arasında entübasyon gibi tıbbi operasyonları da gösteriyor ve bunlar sırasında sağlık çalışanlarına N95 maske ve koruyucu giysi kullanmalarını ve bu operasyonları yeterli havalandırmanın yapıldığı ortamlarda gerçekleştirmelerini öneriyor.