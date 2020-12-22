WHO: ‘‘Virüsün Mutasyona Uğraması Sürecin Normal Parçası’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İngiltere’de Corona virüsünün yeni ve daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması karşısında bunun ''pandeminin normal seyrinin bir parçası olduğunu'' açıkladı.

WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, genetik değişikliklerin virüsün davranış biçimini nasıl etkilediğini anlamaya çalıştıklarını kaydetti. Bunun yeni bir durum olmadığını belirten WHO Genel Başkanı, virüslerin zamanla mutasyona uğradıklarının, bunun doğal ve beklenen bir durum olduğunun altını çizdi.

Tedros, virüsün yayılmasının mümkün olan en kısa sürede baskılanması gerektiğini belirterek ‘‘Ne kadar yayılmasına izin verirsek, değişmek için o kadar fazla fırsat bulacaktır’’ dedi.

WHO yetkilileri, birçok ülkenin İngiltere’ye ve Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirmesine neden olan virüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan yeni türünün tespit edilmesinin olumlu bir yönü olduğuna da dikkat çekti. Yetkililer, bu durumun virüsü izlemek için kullanılan yeni araçların işe yaradığını gösterdiğini kaydetti.