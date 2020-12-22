WHO: ‘‘Virüsün Mutasyona Uğraması Sürecin Normal Parçası’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İngiltere’de Corona virüsünün yeni ve daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması karşısında bunun ''pandeminin normal seyrinin bir parçası olduğunu'' açıkladı.
WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, genetik değişikliklerin virüsün davranış biçimini nasıl etkilediğini anlamaya çalıştıklarını kaydetti. Bunun yeni bir durum olmadığını belirten WHO Genel Başkanı, virüslerin zamanla mutasyona uğradıklarının, bunun doğal ve beklenen bir durum olduğunun altını çizdi.
Tedros, virüsün yayılmasının mümkün olan en kısa sürede baskılanması gerektiğini belirterek ‘‘Ne kadar yayılmasına izin verirsek, değişmek için o kadar fazla fırsat bulacaktır’’ dedi.
WHO yetkilileri, birçok ülkenin İngiltere’ye ve Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirmesine neden olan virüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan yeni türünün tespit edilmesinin olumlu bir yönü olduğuna da dikkat çekti. Yetkililer, bu durumun virüsü izlemek için kullanılan yeni araçların işe yaradığını gösterdiğini kaydetti.
WHO acil durum yetkilisi Mike Ryan, ‘‘Doğru dengeyi bulmalıyız. Şeffaflık ve kamuoyuna durumu doğru aktarmak çok önemli. Ancak bunun virüsün evriminin normal bir parçası olduğunu da kabul etmeliyiz’’ diye konuştu.
Bir virüsü bu kadar yakından, dikkatle, bilimsel yöntemlerle ve eş zamanlı olarak takip edebilmenin küresel kamu sağlığı için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Ryan, bu tür takip faaliyetleri yürüten ülkelerin de övgüyü hak ettiklerini belirtti.
İngiltere’den gelen verilere atıfta bulunan Ryan, Corona virüsünün bu yeni türünün insanları daha fazla hasta ettiğine ya da daha fazla kişinin ölümüne neden olduğuna dair bilgi olmadığını, bu konudaki tek bilginin virüsün yeni türünün daha bulaşıcı olması olduğunu söyledi.
‘‘Seyahat yasakları tedbiren’’
Ülkelerin risk değerlendirmesi yaptıkları sırada seyahat yasaklarını tedbiren yürürlüğe koyduklarını belirten Ryan, bunun sağduyulu bir hamle olduğunu kaydetti. Ancak virüslerin mutasyon sonucu yeni türlerinin oluşmasının da normal olduğuna bir kez daha dikkat çekti.
Corona virüsünün grip virüsüne kıyasla daha geç mutasyona uğradığını kaydeden WHO yetkilileri, İngiltere’deki yeni türün kabakulaktan bile daha az bulaşıcı olduğunu ve yeni geliştirilen Corona virüsü aşılarının bu yeni türlerinin yayılmasını önlemesinin beklendiğini belirtti.
‘‘Aşılara karşı henüz bir direnç görmedik’’
Virüse karşı geliştirilen aşıların virüsün yeni türü üzerindeki etkisini tespit etmek için çalışmalarsa devam ediyor.
WHO yetkilisi Soumya Swaminathan, ‘‘Şimdiye kadar bir dizi mutasyon ve değişiklik gördüysek de, bunların hiçbiri virüsün mevcut tedavilere, ilaçlara ya da aşılara direnç kazandığını göstermedi. Umarım böyle olmaya devam eder’’ dedi.
WHO birkaç gün ya da hafta içinde virüsün hızla yayılan yeni türünün etkileri konusunda daha fazla bilgi elde etmeyi umduklarını kaydetti.
“Virüsün yayılma şekli değişmedi, sosyal mesafe hala en iyi korunma yolu”
WHO yetkilisi Maria Van Kerkhove ise, virüsün Güney Afrika’daki yeni ortaya çıkan türüyle İngiltere’deki arasında aynı zamanda ortaya çıkmaları dışında bir bağlantı bulunmadığını da ekledi.
Virüsün kişilerin yakın temasıyla bulaştığını hatırlatan yetkili ‘‘Bu konuda henüz değişen bir şey yok, virüs yakın temas halindekileri seviyor’’ sözleriyle virüsün yayılmasında insan davranışının önemli olmaya devam ettiğini vurguladı.
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