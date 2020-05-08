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WHO: "Wuhan Pazarı'nın Salgında Rolü Var"

08.05.2020 19:18 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Wuhan’daki canlı hayvan pazarının Corona virüsünün yayılmasında rol oynadığını ancak konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti

WHO: "Wuhan Pazarı'nın Salgında Rolü Var"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Wuhan’daki canlı hayvan pazarının Corona virüsünün yayılmasında rol oynadığını ancak konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

WHO uzmanlarından Doktor Peter Ben Embarek, “Pazar olayda rol oynadı, bu açık. Ama nasıl bir rol oynadığını bilmiyoruz. Virüsün kaynağı mı, yayılmasını kolaylaştıran bir ortam mı yoksa bazı vakaların pazarda veya etrafında görülmesi sadece bir tesadüf mü bilmiyoruz” dedi.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Doktor Embarek, virüsü pazara canlı hayvanların mı yoksa enfekte olan satıcıların mı veya müşterilerin mi getirdiği konusunda kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

ABD ise, Corona virüsünün Wuhan’daki bir laboratuvardan yayıldığı görüşünde. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu konuda ellerinde önemli ölçüde kanıt olduğunu söylemekle birlikte durumun kesinlik kazanmadığını da belirtiyor.

WHO uzmanı Embarek, basına yaptığı açıklamada Pompeo’nun gündeme getirdiği iddialara değinmedi.

Şimdiye kadar, salgını Wuhan laboratuvarıyla ilişkilendiren bir kanıt paylaşılmadı. Bilim adamları, Corona virüsünün doğada geliştiği görüşünde. Alman gazetesi Der Spiegel’e göre, Almanya istihbaratı tarafından hazırlanan bir rapor, Pompeo’nun iddialarına gölge düşürüyor.

Virüsün insanlara bulaşmadan önceki haline ulaşmanın ve böylece insanlara bulaşacak şekilde nasıl evrildiğini anlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Doktor Embarek, Çin’in Wuhan pazarının salgındaki rolünü araştıracak çok yetenekli uzmanlara sahip olduğunu da söyledi.

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