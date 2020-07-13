HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. WHO: “Yakın Gelecekte Eski Normale Dönüş Yok”

WHO: “Yakın Gelecekte Eski Normale Dönüş Yok”

13.07.2020 20:59 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, yakın gelecekte eski normale geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros Ghebreyesus, hastalığı kontrol ederek yaşamlarımıza devam edebileceğimiz bir yol haritası mümkün dedi

WHO: “Yakın Gelecekte Eski Normale Dönüş Yok”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı, yakın gelecekte eski normale geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros Ghebreyesus, hastalığı kontrol ederek yaşamlarımıza devam edebileceğimiz bir yol haritası mümkün dedi. WHO Direktörü, günlük hayatı tamamen kapatmadan, art arda "karantina uygulamalarına gitmeden virüsün yeterli kontroluna sahip olunacak sürdürülebilir bir noktaya” ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Doğrusunu söylemek gerekirse birçok ülke yanlış yöne saptı. Virüs hala bir numaralı halk sağlığı düşmanı olmaya devam ediyor” dedi.

WHO yetkilisi “Eğer en temel önlemler uygulamazsa salgın giderek daha da kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil” dedi.

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 13 milyonu aştı. Reuters haber ajansına göre bu vakaların 1 milyonu sadece son beş günde tespit edildi. Salgın dünyada şu ana dek 500 milyondan fazla can aldı.

“ABD’de Salgın Kaynaklı Can Kaybı Ağustos’ta 160 Bini Geçebilir”

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Corona virüsü salgınının ülkede yeniden büyüyor olması Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın yönetimiyle Demokratlar’ı da bu konuya odaklanmaya zorluyor. Uzmanlar, virüs kaynaklı ölümlerin de tekrardan yükselişe geçtiği ülkede Ağustos sonu itibarıyla toplam can kaybının 160 bini bulacağını tahmin ediyor.

Dünya genelinde Corona virüsü salgınında en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği Amerika’da şu ana kadar 135 bin kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Nisan ayında düşmeye başlayan can kaybı sayısı yaklaşık bir hafta önce tekrar yükselişe geçti. İki hafta önce ülke genelinde bir günde ortalama 578 kişi Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybederken, John Hopkins Üniversitesi verilerine göre bu sayı 10 Temmuz’da 664’e ulaştı.

Her ne kadar son iki haftadır yükselişe geçen can kaybı sayıları salgının ilk başladığı döneme kıyasla daha az olsa da, uzmanlar önümüzdeki haftalarda bu artışın devam edeceği tahmininde bulunuyor.

Ekonomiyi yeniden harekete geçirme ve önlemlerin gevşetilmesinden yana olan Başkan Trump, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 binin altında olacağını savunmuştu. Şu ana kadar yaptığı birçok görüşme ve ziyarette maske kullanmaması nedeniyle eleştirilen Trump, salgına karşı federal bir strateji oluşturmak yerine süreci eyalet yönetimlerine bırakarak da Demokratların sert tepkisini çekti.

Trump ilk kez haftasonu bir askeri hastaneyi ziyareti sırasında kameralara maskesiyle yansıdı.

Diğer taraftan, kendi partisi içinde de muhalif seslerle karşılaşmaya başlayan Başkan Trump, salgının tehlikeli bir şekilde yeniden yayıldığı yönünde uzmanlardan gelen uyarılara rağmen başkanlık seçimi kampanyası kapsamında kitlesel miting planlarından vazgeçmiyor. Trump’ın, salgının şu an en hızlı şekilde etkisini yeniden gösterdiği Florida’da seçim mitingi düzenleme planı da eleştirilerin odağında.

Demokratlarsa, gelecek ay Milwaukee eyaletinde düzenlenmesi planlanan parti mitingini mümkün olduğunca kısıtlı bir şekilde organize etme çabasında. Demokrat Parti’nin birçok yerel toplantısı da salgın nedeniyle yeniden gözden geçiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...
Prostat Kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisiProstat Kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ev satma vaadiyle dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti

Ev satma vaadiyle dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yazı sağlıklı ve güzel geçirmek için dikkat!

Yazı sağlıklı ve güzel geçirmek için dikkat!

Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

Uzmanından yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Hiçbir faydası yok

Yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Hiçbir faydası yok

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.