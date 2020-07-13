WHO: “Yakın Gelecekte Eski Normale Dönüş Yok”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı, yakın gelecekte eski normale geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros Ghebreyesus, hastalığı kontrol ederek yaşamlarımıza devam edebileceğimiz bir yol haritası mümkün dedi. WHO Direktörü, günlük hayatı tamamen kapatmadan, art arda "karantina uygulamalarına gitmeden virüsün yeterli kontroluna sahip olunacak sürdürülebilir bir noktaya” ulaşılması gerektiğini vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Doğrusunu söylemek gerekirse birçok ülke yanlış yöne saptı. Virüs hala bir numaralı halk sağlığı düşmanı olmaya devam ediyor” dedi.
WHO yetkilisi “Eğer en temel önlemler uygulamazsa salgın giderek daha da kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil” dedi.
Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 13 milyonu aştı. Reuters haber ajansına göre bu vakaların 1 milyonu sadece son beş günde tespit edildi. Salgın dünyada şu ana dek 500 milyondan fazla can aldı.
“ABD’de Salgın Kaynaklı Can Kaybı Ağustos’ta 160 Bini Geçebilir”
ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Corona virüsü salgınının ülkede yeniden büyüyor olması Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın yönetimiyle Demokratlar’ı da bu konuya odaklanmaya zorluyor. Uzmanlar, virüs kaynaklı ölümlerin de tekrardan yükselişe geçtiği ülkede Ağustos sonu itibarıyla toplam can kaybının 160 bini bulacağını tahmin ediyor.
Dünya genelinde Corona virüsü salgınında en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği Amerika’da şu ana kadar 135 bin kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Nisan ayında düşmeye başlayan can kaybı sayısı yaklaşık bir hafta önce tekrar yükselişe geçti. İki hafta önce ülke genelinde bir günde ortalama 578 kişi Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybederken, John Hopkins Üniversitesi verilerine göre bu sayı 10 Temmuz’da 664’e ulaştı.
Her ne kadar son iki haftadır yükselişe geçen can kaybı sayıları salgının ilk başladığı döneme kıyasla daha az olsa da, uzmanlar önümüzdeki haftalarda bu artışın devam edeceği tahmininde bulunuyor.
Ekonomiyi yeniden harekete geçirme ve önlemlerin gevşetilmesinden yana olan Başkan Trump, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 binin altında olacağını savunmuştu. Şu ana kadar yaptığı birçok görüşme ve ziyarette maske kullanmaması nedeniyle eleştirilen Trump, salgına karşı federal bir strateji oluşturmak yerine süreci eyalet yönetimlerine bırakarak da Demokratların sert tepkisini çekti.
Trump ilk kez haftasonu bir askeri hastaneyi ziyareti sırasında kameralara maskesiyle yansıdı.
Diğer taraftan, kendi partisi içinde de muhalif seslerle karşılaşmaya başlayan Başkan Trump, salgının tehlikeli bir şekilde yeniden yayıldığı yönünde uzmanlardan gelen uyarılara rağmen başkanlık seçimi kampanyası kapsamında kitlesel miting planlarından vazgeçmiyor. Trump’ın, salgının şu an en hızlı şekilde etkisini yeniden gösterdiği Florida’da seçim mitingi düzenleme planı da eleştirilerin odağında.
Demokratlarsa, gelecek ay Milwaukee eyaletinde düzenlenmesi planlanan parti mitingini mümkün olduğunca kısıtlı bir şekilde organize etme çabasında. Demokrat Parti’nin birçok yerel toplantısı da salgın nedeniyle yeniden gözden geçiriliyor.
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