WHO: “Yakın Gelecekte Eski Normale Dönüş Yok”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı, yakın gelecekte eski normale geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros Ghebreyesus, hastalığı kontrol ederek yaşamlarımıza devam edebileceğimiz bir yol haritası mümkün dedi. WHO Direktörü, günlük hayatı tamamen kapatmadan, art arda "karantina uygulamalarına gitmeden virüsün yeterli kontroluna sahip olunacak sürdürülebilir bir noktaya” ulaşılması gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Doğrusunu söylemek gerekirse birçok ülke yanlış yöne saptı. Virüs hala bir numaralı halk sağlığı düşmanı olmaya devam ediyor” dedi. WHO yetkilisi “Eğer en temel önlemler uygulamazsa salgın giderek daha da kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil” dedi. Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 13 milyonu aştı. Reuters haber ajansına göre bu vakaların 1 milyonu sadece son beş günde tespit edildi. Salgın dünyada şu ana dek 500 milyondan fazla can aldı.

“ABD’de Salgın Kaynaklı Can Kaybı Ağustos’ta 160 Bini Geçebilir” ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Corona virüsü salgınının ülkede yeniden büyüyor olması Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın yönetimiyle Demokratlar’ı da bu konuya odaklanmaya zorluyor. Uzmanlar, virüs kaynaklı ölümlerin de tekrardan yükselişe geçtiği ülkede Ağustos sonu itibarıyla toplam can kaybının 160 bini bulacağını tahmin ediyor. Dünya genelinde Corona virüsü salgınında en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği Amerika’da şu ana kadar 135 bin kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Nisan ayında düşmeye başlayan can kaybı sayısı yaklaşık bir hafta önce tekrar yükselişe geçti. İki hafta önce ülke genelinde bir günde ortalama 578 kişi Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybederken, John Hopkins Üniversitesi verilerine göre bu sayı 10 Temmuz’da 664’e ulaştı. Her ne kadar son iki haftadır yükselişe geçen can kaybı sayıları salgının ilk başladığı döneme kıyasla daha az olsa da, uzmanlar önümüzdeki haftalarda bu artışın devam edeceği tahmininde bulunuyor.