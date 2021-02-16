WHO’dan AstraZeneca’nın İki Corona Aşısına Onay

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AstraZeneca firmasıyla Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısına acil durum onayı verdi.

Aşının iki türüne de verilen onayla birlikte küresel çapta aşı stoklarının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.

WHO’dan dün yapılan açıklamada söz konusu aşıların 18 yaş üzeri bireyler için uygun olduğu ve kurumun yoksul ve düşük gelirli ülkelere aşı tedariği için başlattığı COVAX programı kapsamında dağıtılacağı belirtildi.

AstraZeneca’nın dün onaylanan aşılarından biri Güney Kore firması SKBio, diğeri de Hindistan Serum Enstitüsü ile ortak geliştirildi.

WHO’nun COVAX programında ağırlıklı olarak AstraZeneca aşılarının kullanılması planlanıyor.

WHO’nun onay vermesinin ardından aşının dağıtılacağı ülkelerde de gerekli hazırlıkların hızlanması bekleniyor.

“Aşı üretimini hızlandırmamız lazım”

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Aşıların hızlı bir şekilde dağıtımı için şu an tüm parçalar tamam. Ancak yine de üretimi hızlandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.