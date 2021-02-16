WHO’dan AstraZeneca’nın İki Corona Aşısına Onay

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AstraZeneca firmasıyla Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısına acil durum onayı verdi.
Aşının iki türüne de verilen onayla birlikte küresel çapta aşı stoklarının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.
WHO’dan dün yapılan açıklamada söz konusu aşıların 18 yaş üzeri bireyler için uygun olduğu ve kurumun yoksul ve düşük gelirli ülkelere aşı tedariği için başlattığı COVAX programı kapsamında dağıtılacağı belirtildi.
AstraZeneca’nın dün onaylanan aşılarından biri Güney Kore firması SKBio, diğeri de Hindistan Serum Enstitüsü ile ortak geliştirildi.
WHO’nun COVAX programında ağırlıklı olarak AstraZeneca aşılarının kullanılması planlanıyor.
WHO’nun onay vermesinin ardından aşının dağıtılacağı ülkelerde de gerekli hazırlıkların hızlanması bekleniyor.
“Aşı üretimini hızlandırmamız lazım”
WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Aşıların hızlı bir şekilde dağıtımı için şu an tüm parçalar tamam. Ancak yine de üretimi hızlandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, dünyada aşılama süreçlerini yeni başlatan ülkelerin sayısı da artıyor. Zimbabve’de ilk Corona virüsü aşısı dün yapıldı. Ülkede başlatılan ilk aşılama sürecinde Çin’in bağışladığı Sinopharm aşıları kullanılıyor. Bağışlanan aşıların yanı sıra Zimbabve hükümetinin açıklamasına göre satın alınan 600 bin doz aşı daha gelecek ay ülkede dağıtıma hazır olacak. Ancak 14 milyon nüfuslu ülkede mevcut aşılama planının hala yetersiz olduğu yorumları yapılıyor.
Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da da ilk Corona virüsü aşısı dün yapıldı. Pfizer aşısının kullanıldığı ülkeye aşıları ulaştıran uçağı ülkenin lideri Ivan Duque ile sağlık bakanı karşıladı.
Devreye sokulan ve onaylanan aşıların, Corona virüsünün yeni türlerine karşı etkililik oranıyla ilgili araştırmalar da devam ederken, bazı ülke yönetimleri karantina uygulamaları ve kısıtlamaları yeniden uygulamaya koydu.
Dünya genelinde Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçmiş durumda. Tespit edilen toplam vaka sayısı ise 109 milyonun üzerinde. Vaka sayılarında ilk sırayı hala, 27 milyon 600 binle Amerika alırken, 11 milyona yakın vakayla Hindistan ikinci, 10 milyona yakın vakayla da Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.
Uzmanlar pandemi sürecinde ruhsal sağlığa da dikkat edilmesi gerektiği uyarılarını yinelemeye devam ediyor. Okulların birçok yerde kapanması ve sosyal etkinliklerin yasaklanmasıyla beraber özellikle gençlerin yalnızlık hissine kapıldıkları dikkat çekiyor. Gençler arasında intihar girişiminin artması da, ruhsal sağlık uzmanlarının altını çizdiği konular arasında yer alıyor.