HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WHO’dan AstraZeneca’nın İki Corona Aşısına Onay

WHO’dan AstraZeneca’nın İki Corona Aşısına Onay

16.02.2021 20:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WHO’dan AstraZeneca’nın İki Corona Aşısına Onay

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AstraZeneca firmasıyla Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısına acil durum onayı verdi. Aşının iki türüne de verilen onayla birlikte küresel çapta aşı stoklarının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AstraZeneca firmasıyla Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısına acil durum onayı verdi.

Aşının iki türüne de verilen onayla birlikte küresel çapta aşı stoklarının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.

WHO’dan dün yapılan açıklamada söz konusu aşıların 18 yaş üzeri bireyler için uygun olduğu ve kurumun yoksul ve düşük gelirli ülkelere aşı tedariği için başlattığı COVAX programı kapsamında dağıtılacağı belirtildi.

AstraZeneca’nın dün onaylanan aşılarından biri Güney Kore firması SKBio, diğeri de Hindistan Serum Enstitüsü ile ortak geliştirildi.

WHO’nun COVAX programında ağırlıklı olarak AstraZeneca aşılarının kullanılması planlanıyor.

WHO’nun onay vermesinin ardından aşının dağıtılacağı ülkelerde de gerekli hazırlıkların hızlanması bekleniyor.

“Aşı üretimini hızlandırmamız lazım”

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Aşıların hızlı bir şekilde dağıtımı için şu an tüm parçalar tamam. Ancak yine de üretimi hızlandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, dünyada aşılama süreçlerini yeni başlatan ülkelerin sayısı da artıyor. Zimbabve’de ilk Corona virüsü aşısı dün yapıldı. Ülkede başlatılan ilk aşılama sürecinde Çin’in bağışladığı Sinopharm aşıları kullanılıyor. Bağışlanan aşıların yanı sıra Zimbabve hükümetinin açıklamasına göre satın alınan 600 bin doz aşı daha gelecek ay ülkede dağıtıma hazır olacak. Ancak 14 milyon nüfuslu ülkede mevcut aşılama planının hala yetersiz olduğu yorumları yapılıyor.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da da ilk Corona virüsü aşısı dün yapıldı. Pfizer aşısının kullanıldığı ülkeye aşıları ulaştıran uçağı ülkenin lideri Ivan Duque ile sağlık bakanı karşıladı.

Devreye sokulan ve onaylanan aşıların, Corona virüsünün yeni türlerine karşı etkililik oranıyla ilgili araştırmalar da devam ederken, bazı ülke yönetimleri karantina uygulamaları ve kısıtlamaları yeniden uygulamaya koydu.

Dünya genelinde Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçmiş durumda. Tespit edilen toplam vaka sayısı ise 109 milyonun üzerinde. Vaka sayılarında ilk sırayı hala, 27 milyon 600 binle Amerika alırken, 11 milyona yakın vakayla Hindistan ikinci, 10 milyona yakın vakayla da Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Uzmanlar pandemi sürecinde ruhsal sağlığa da dikkat edilmesi gerektiği uyarılarını yinelemeye devam ediyor. Okulların birçok yerde kapanması ve sosyal etkinliklerin yasaklanmasıyla beraber özellikle gençlerin yalnızlık hissine kapıldıkları dikkat çekiyor. Gençler arasında intihar girişiminin artması da, ruhsal sağlık uzmanlarının altını çizdiği konular arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemediAB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğiz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Avustralya'yı sarsan skandal: Parlamentoda kadın çalışana tecavüz edildi

Avustralya Parlamentosunda kadın çalışana tecavüz edildi

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

'El Turco' Müslüman Mezarlığı'na defnedildi

'El Turco' Müslüman Mezarlığı'na defnedildi

Meksika Güzellik Kraliçesi Romero, insan kaçırma suçlamasıyla tutuklandı

Meksika Güzellik Kraliçesi insan kaçırma suçlamasıyla tutuklandı

Bilgisayar korsanları korona aşısını çalmaya çalıştı!

Bilgisayar korsanlarından korkunç girişim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.