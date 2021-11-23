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WHO’dan Avrupa’da 700 Bin Can Kaybı Uyarısı

23.11.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni can kayıpları uyarısı Türkiye, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetleri de kapsıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mart ayına kadar Avrupa'da COVID-19'dan 700 bin kişinin daha ölebileceğini ve can kaybının toplamda 2 milyon 200 binin üzerine çıkarabileceğini bildirdi.

WHO, Avrupa bölgesindeki 53 ülkede Corona virüsü kaynaklı ölümlerin zaten 1 milyon 500 bini aştığını ve günlük sayıların Eylül ayının sonuna göre iki kat artarak günde 4 bin 200'e yükseldiğini kaydetti.

WHO’nun belirlediği Avrupa bölgesinin içinde, Türkiye, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetleri de yer alıyor.

Örgütten yapılan açıklamada, "Mevcut trende dayanarak, gelecek yıl ilkbahara kadar bildirilen ölümlerin 2 milyon 200 bini aşacağı tahmin ediliyor" denildi.

WHO, 1 Mart'a kadar 53 ülkeden 49'unda yoğun bakım ünitelerinde yüksek veya aşırı yığılmanın beklendiği uyarısında da bulundu.

WHO verilerine göre, Fransa, İspanya ve Macaristan; Avrupa bölgesinde 2022 başlarında yoğun bakım ünitesi kullanımında aşırı yoğunluk yaşaması beklenen ülkeler arasında yer aldı.

Hollanda, hastanelerdeki yoğunluğun artması ve enfeksiyonların rekor seviyelere yükselmesiyle Salı günü, COVID-19 hastalarını sınırdan Almanya'ya taşıyor. Avusturya hafta başında dördüncü karantinayı başlattı.

WHO, Delta varyantının baskınlığı ve hijyen önlemlerinin gevşetilmesi, çok sayıda aşılanmamış kişi ve aşının etkinliğinin azalmasının, Avrupa'da yüksek bulaşmayı tetikleyen faktörler arasında olduğunu belirtti.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, insanları aşı olmaya ve sağlanıyorsa ek doz yaptırmaya çağırdı. Kluge, "Hepimiz, gereksiz trajedileri ve can kayıplarını önlemeye yardımcı olmak ve bu kış sezonunda toplum ve işletmelerde daha fazla aksamayı sınırlamak için fırsat ve sorumluluğa sahibiz" dedi.

WHO yetkilileri, daha önce dünya çapında daha fazla kişi birinci dozlarını yaptırana kadar takviye aşıya karşı çıkmıştı. Yetkililer, Kluge’un açıklamasının resmi kılavuzda bir değişikliği temsil edip etmediği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

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