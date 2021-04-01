WHO’dan Avrupa’ya Aşı Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'nın Corona virüsüne karşı aşılama çalışmalarının "kabul edilemez derecede yavaş" olduğu uyarısında bulundu. Açıklama, virüsün yeni varyantları yayılırken aşılamadaki gecikmelerin, salgını uzatabileceği endişesini arttırdı.
WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölge nüfusunun yalnızca yüzde 10'unun aşının ilk dozunu aldığını ve sadece yüzde 4'ünün tamamen aşılandığını söyledi.
Kluge, "Bu aşıların piyasaya sürülmesi kabul edilemeyecek kadar yavaş. Üretimi arttırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve stoklarımızda bulunan her bir ampulü şimdi kullanarak süreci hızlandırmalıyız" dedi.
Avrupa, sadece şirketlerden geçen yıl aşı siparişi vermede değil aşıları onaylamada da İngiltere ve ABD'den daha yavaş hareket etti. Aşılar Avrupa Birliği tarafından onaylandıktan sonra bile, aşılama oranları büyük ölçüde İngiltere ve ABD'nin gerisinde kaldı.
Kluge, Avrupa'da 80 yaşın üzerindekiler dışındaki her yaş grubunda yeni enfeksiyonların arttığını söyledi. Bu veri, daha yaşlı gruplara uygulanan aşıların işe yaradığının, ancak aksayan dağıtımın gençleri savunmasız bıraktığının işareti olarak yorumlanıyor.
WHO açıklamasında, "Söz konusu varyantlar yayılmaya devam ederken ve hastaneler üzerindeki baskı artarken, dini bayramlar seyahatlerin artmasına neden oluyor. Aşı uygulamalarını hızlandırmak çok önemli" ifadeleri yer aldı.
Tedarikte geri kalınmasının yanısıra, bazı aşı üreticilerinin ihracat konusundaki tartışmaları ve gecikmeleriyle nadir görülen kanda pıhtılaşma sorunu nedeniyle AstraZeneca/Oxford aşısının güvenliğiyle ilgili endişeler de aşılamanın ivme kazanmasını engelledi.
Bazı ülkeler AstraZenaca aşısını hala kullanmıyor ve Almanya dahil başka ülkeler de kullanımını 60 yaşın üzerindeki insanlarla sınırlıyor.
Aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirten düzenleme ve denetleme kurumları ile WHO, pıhtılaşma olaylarını incelemeye devam ediyor.
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