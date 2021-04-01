WHO’dan Avrupa’ya Aşı Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'nın Corona virüsüne karşı aşılama çalışmalarının "kabul edilemez derecede yavaş" olduğu uyarısında bulundu. Açıklama, virüsün yeni varyantları yayılırken aşılamadaki gecikmelerin, salgını uzatabileceği endişesini arttırdı.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölge nüfusunun yalnızca yüzde 10'unun aşının ilk dozunu aldığını ve sadece yüzde 4'ünün tamamen aşılandığını söyledi.

Kluge, "Bu aşıların piyasaya sürülmesi kabul edilemeyecek kadar yavaş. Üretimi arttırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve stoklarımızda bulunan her bir ampulü şimdi kullanarak süreci hızlandırmalıyız" dedi.

Avrupa, sadece şirketlerden geçen yıl aşı siparişi vermede değil aşıları onaylamada da İngiltere ve ABD'den daha yavaş hareket etti. Aşılar Avrupa Birliği tarafından onaylandıktan sonra bile, aşılama oranları büyük ölçüde İngiltere ve ABD'nin gerisinde kaldı.

Kluge, Avrupa'da 80 yaşın üzerindekiler dışındaki her yaş grubunda yeni enfeksiyonların arttığını söyledi. Bu veri, daha yaşlı gruplara uygulanan aşıların işe yaradığının, ancak aksayan dağıtımın gençleri savunmasız bıraktığının işareti olarak yorumlanıyor.