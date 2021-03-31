WHO’dan Çin Aşılarının Etkinliği Hakkında Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Çinli aşı üreticileri Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin geliştirdikleri Corona virüsü aşılarıyla ilgili verileri paylaştığını ve bu verilerin, aşıların etkinlik düzeyinin WHO’nun belirlediği standartları karşıladığını gösterdiğini bildirdi.

WHO’nun Stratejik Danışma Uzmanlar Kurulu (SAGE) Başkanı Alejandro Cravioto, aşılarla ilgili tavsiye kararlarını Nisan ayı sonunda açıklamayı planladıklarını söyledi.

Crovioto, bağımsız uzmanların kapalı kapılar ardında düzenledikleri toplantıya atıfta bulunarak, “Şirketlerin geçen haftaki toplantıda paylaştığı bilgiler, WHO’nun bu aşı için talep ettiği koşullarla uyumlu etkinlik düzeylerini açıkça gösteriyor” dedi.

Crovioto, “Bu da yüzde 50 civarında etkinlik düzeyi ve tercihen yüzde 70’e yakın ya da bunun üzerinde bir oran anlamına geliyor. Elbette bu aşıların insanlara zarar vermeyeceğini gösteren tüm güvenlik verilerine de sahipler” ifadesini kullandı.

SAGE Başkanı Crovioto, aşıların önce WHO ya da WHO’nun sıkı kurallara sahip düzenleyici idari kurum olarak gördüğü daireler tarafından acil kullanım listesine alınması gerektiğini, bunun ardından SAGE uzmanlarının aşıların kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunabileceğini belirtti.