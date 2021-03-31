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WHO’dan Çin Aşılarının Etkinliği Hakkında Açıklama

31.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WHO, Sinopharm ve Sinovac’dan Corona virüsü aşılarıyla ilgili verileri aldıklarını, aşıların etkinlik düzeyinin standartlarına uygun olduğunu; nihai tavsiye kararlarını gelecek ay sonunda açıklayacaklarını bildirdi

WHO’dan Çin Aşılarının Etkinliği Hakkında Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Çinli aşı üreticileri Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin geliştirdikleri Corona virüsü aşılarıyla ilgili verileri paylaştığını ve bu verilerin, aşıların etkinlik düzeyinin WHO’nun belirlediği standartları karşıladığını gösterdiğini bildirdi.

WHO’nun Stratejik Danışma Uzmanlar Kurulu (SAGE) Başkanı Alejandro Cravioto, aşılarla ilgili tavsiye kararlarını Nisan ayı sonunda açıklamayı planladıklarını söyledi.

Crovioto, bağımsız uzmanların kapalı kapılar ardında düzenledikleri toplantıya atıfta bulunarak, “Şirketlerin geçen haftaki toplantıda paylaştığı bilgiler, WHO’nun bu aşı için talep ettiği koşullarla uyumlu etkinlik düzeylerini açıkça gösteriyor” dedi.

Crovioto, “Bu da yüzde 50 civarında etkinlik düzeyi ve tercihen yüzde 70’e yakın ya da bunun üzerinde bir oran anlamına geliyor. Elbette bu aşıların insanlara zarar vermeyeceğini gösteren tüm güvenlik verilerine de sahipler” ifadesini kullandı.

SAGE Başkanı Crovioto, aşıların önce WHO ya da WHO’nun sıkı kurallara sahip düzenleyici idari kurum olarak gördüğü daireler tarafından acil kullanım listesine alınması gerektiğini, bunun ardından SAGE uzmanlarının aşıların kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunabileceğini belirtti.

WHO Sözcüsü Margaret Harris bu ay yaptığı açıklamada, Sinopharm ve Sinovac’ın WHO’nun acil kullanım listesine “çok kısa bir süre içinde” alınabileceğini söylemişti.

Sinopharm’ın Corona virüsü aşısıyla ilgili ayrıntılı bir etkinlik verisi henüz halka açık olarak paylaşılmadı ancak aşıyı geliştiren Pekin Biyoloji Ürünleri Enstitüsü, geçici verilere dayanarak, aşının kişilerin hastalığı kapmasını yüzde 79,34 oranında engellediğini açıkladı. Enstitü, Sinopharm’ın alt kuruluşu Çin Ulusal Biotec Grubu’nun bir birimi. Aşı, aralarında Çin, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çok sayıda ülke tarafından onaylanmıştı.

Sinovac’ın aşısı da, Brezilya, Türkiye ve Endonezya’daki deneylere göre yüzde 50,65 ila yüzde 83,5 oranlarında değişen etkinlik düzeyleri göstermişti.

Çin yapımı iki aşı da, Batılı rakip ilaç şirketleri tarafından geliştirilen aşılara sınırlı erişime sahip çok sayıda gelişmekte olan ülkeden yoğun talep görüyor.

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