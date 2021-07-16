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WHO'dan Çin'de Yeni Pandemi İncelemesi Önerisi

16.07.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü pandemisinin Çin'deki kökenine ilişkin incelemelerde ikinci aşamaya geçilmesi için öneride bulundu. Öneri, salgının patlak verdiği Wuhan'daki laboratuvarların ve hayvan pazarlarının denetlenmesini ve Çinli yetkililere şeffaf olunması çağrısını içeriyor

WHO'dan Çin'de Yeni Pandemi İncelemesi Önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü pandemisinin Çin'deki kökenine ilişkin incelemelerde ikinci aşamaya geçilmesi için öneride bulundu. Öneri, salgının patlak verdiği Wuhan'daki laboratuvarların ve hayvan pazarlarının denetlenmesini ve Çinli yetkililere şeffaf olunması çağrısını içeriyor.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yaptığı açıklamaya göre ikinci aşama araştırmalar, Wuhan'daki kişiler, yaban hayatı ve Huanan toptancı pazarı dahil hayvan pazarlarının incelenmesini öngörüyor.

Tedros, araştırmaların ayrıca ”2019 yılı Aralık ayında Corona virüsü vakalarının ilk kez insanlarda tespit edildiği bölgede faaliyet gösteren laboratuvar ve araştırma kurumlarının denetlenmesini” içermesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Diplomatlar, yabancı uzmanların geri gelmesine direnç gösteren Çin'in kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde ikinci tur incelemelere tepki gösterdiğini ve ”Bu plan, gelecek araştırmalar için bir temel oluşturmuyor” dediğini söyledi.

Tedros, açıklamasında, ”Virüsün kaynağını bulmak, siyasetten uzak tutulması gereken, bilimsel bir faaliyettir. Bunun gerçekleşebilmesi için Çin'in bilimsel sürecin bir sonraki aşamasında tüm ilgili verileri şeffaflık ruhuyla paylaşarak destek sağlamasını bekliyoruz” dedi.

"Çin pandeminin başlangıcına ilişkin ham veri sunmalı"

WHO Başkanı Tedros, Corona virüsü pandemisinin Çin'deki başlangıç noktasına ilişkin soruşturmaların hastalığın yayılmaya başladığı ilk günlere ait ham veri noksanlığı nedeniyle sekteye uğradığını söylemiş ve Çin'i daha şeffaf olmaya çağırmıştı.

WHO liderliğindeki bir ekip, Çinli araştırmacılarla beraber dört hafta boyunca salgının ilk patlak verdiği kent olan Wuhan ve civarında incelemeler yapmış, Mart ayında yayınlanan ortak raporda, virüsün büyük olasılıkla yarasalardan insanlara bir başka hayvan aracılığıyla bulaştığı kaydedilmişti.

Rapor, virüsün "bir laboratuvar kazası sonucu sızmış olabileceği ihtimalinin son derece düşük olduğunu" belirtse de bu açıklama, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeleri ve kimi uzmanları tatmin etmeye yetmemişti. ABD ve diğer ülkeler, yarasalar üzerine araştırmaların yürütüldüğü Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne yönelik daha fazla inceleme yapılması talebinde bulunmuştu.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Perşembe günü basın toplantısında "Çin'den şeffaf ve açık olmasını ve işbirliği yapmasını istiyoruz. Hastalık nedeniyle acı çeken ve hayatını kaybedenlere ne olduğunu açıklamayı bir borç biliriz" dedi.

Çin, Corona virüsünün Wuhan'da bir laboratuvardan sızmış olabileceği teorisini "saçmalık" olarak nitelendirmiş, meseleyi "siyasileştirmenin" yürütülen soruşturmaları sekteye uğratacağını yinelemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü düzenlediği olağan basın brifinginde WHO Başkanı Tedros'un sözlerine ilişkin ne düşündüğü sorusuna, bazı verilerin kişisel bilgi içerdiği gerekçesiyle kopyalanamayacağını ve Çin dışına çıkarılamayacağını söyledi.

Öte yandan Perşembe günü Tedros'la bir görüşme yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Çin'i, Corona virüsü pandemisinin kökenine ilişkin araştırmaların önünü açma çağrısında bulundu ve daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi.

WHO'nun Cenevre'deki merkezini ziyaret eden Alman bakan, örgütün yoksul ülkelerin Corona virüsü aşısı ve testlerine sahip olması için oluşturulan küresel girişim ACT-Accelerator programına 307 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı.

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