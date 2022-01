WHO’dan Covid-19 Tedavisinde İki Yeni İlaç Tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 tedavisinde baricitinib ve sotrovimab adlı iki yeni ilacı tavsiye ettiğini açıkladı.

Örgüt baricitinib adlı ilacın ağır ve kritik hastalarda şiddetle tavsiye edildiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü, monoklonal antikor tedavisi olarak nitelendirilen Sotrovimab adlı ilacın hastaneye kaldırılma riski yüksek olan hafif ya da orta derecede ağır COVID-19 hastalarında ‘’koşullu olarak’’ tavsiye edildiğini ifade etti.

Örgüt yaptığı yazılı açıklamada, bu ilaçların ne derecede hayat kurtaracağının piyasada ne kadar kolay bulunabileceklerine ve ilaçların fiyatına bağlı olacağını kaydetti.

İsveç Başbakanı da pozitif

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Corona virüsüne yakalandı. Başbakan’ın sözcüsü Andersson’un yaptığı hızlı testte pozitif çıktığını ve başbakanın evden çalışacağını açıkladı.

İsveç de diğer ülkeler gibi hızla yayılan Omicron varyantı salgınıyla karşı karşıya.

Hindistan’da da yetkililer ülkenin doğusunda yapılan geleneksel dini etkinlik olan Gangassar Mela’ya 3 milyon kişinin katılmasının beklendiğini belirtti. Dini etkinliğin ülkedeki vakaların sayısını artırması bekleniyor.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Corona Virüsü Kaynak Merkezi’nin verilerine göre Cuma sabahı itibariyle dünya genelinde Covid vakalarının sayısı 320 milyon 500 bin. Virüs yüzünden can kaybı da 5 milyondan fazla.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre bugüne kadar 9,5 milyardan fazla aşı yapıldı.

ABD’de 6 eyalete askeri sağlık personeli

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada altı eyaletteki hastanelere askeri sağlık personeli gönderileceğini ve halka ücretsiz maske ve daha fazla sayıda test kiti sağlanacağını bildirmişti.

Buna göre önümüzdeki haftadan itibaren aşamalı olarak bin askeri sağlık personeli eyaletlere gönderilecek.

“Yeni yıla girdiğimiz şu zamanlarda hepimizin bıkkın olduğunu biliyorum” diyen ABD Başkanı Biden, COVID-19'un ‘aşısızların pandemisi’ olduğu yönündeki mesajını yineledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada askeri doktorlar, hemşireler ve diğer personelden oluşan sağlık ekipleri Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio ve Rhode Island’a gidecek.

Sağlık çalışanlarının görev yapacağı hastanelerse desteği memnuniyetle karşılamakla birlikte 7-25 kişiden oluşan sağlık ekiplerinin vakalardaki artışı yavaşlatmak için yeterli olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Önümüzdeki hafta askeri sağlık personelinin göreve başlamasının beklendiği Detroit’teki Henry Ford hastanesi yetkilileri, hastaneden tedavi altında olan COVID-19 hastalarının yüzde 65’inin aşısız olduğunu; yüzde 90’ının da takviye dozlarını yaptırmadığını belirtiyor.

Beyaz Saray’dan gelen son adımlar öncesinde sağlık uzmanları, özellikle bazı Cumhuriyetçi yetkililerin desteklediği siyasi amaçlı aşı karşıtı hareketi düşünüldüğünde, Biden yönetiminin virüsün yayılmasının önlenmesi konusunda yalnızca aşılara güvenmesini eleştirmişti.

ABD’de resmi verilere göre Amerikalılar’ın yüzde 62’si tam aşılı olarak değerlendiriliyor.

Ücretsiz maske ve daha fazla sayıda test kiti

Biden yönetimi hükümete 500 milyon test kiti daha satın alınması talimatını verecek. Beyaz Saray daha önce Ocak ayından itibaren 500 milyon test kitini piyasaya sürmeyi planladıklarını belirtmişti.

Amerikalılar’ın üçte birinin maske takmadıklarını belirttiklerinin altını çizen ABD Başkanı Joe Biden önümüzdeki haftadan itibaren yüksek kalitede maskelerin ücretsiz olarak sağlamayı planladıklarını kaydetti.

ABD’de bugüne kadar Corona virüsü yüzünden 847 bin 664 kişi hayatını kaybetti. Pandemi üçüncü yılına girerken toplam vaka sayısı da 63 milyon 268 bin 225.