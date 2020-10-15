WHO'dan Gençlere Üzücü Haber

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü aşısı onaylandığında genç ve sağlıklı bireylerin aşı olmak için 2022 yılına kadar beklemesi gerekebileceğini açıkladı.

WHO’nun üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan sağlık yetkililerinin aşıyı muhtemelen öncelikli olarak sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve ileri yaştakiler gibi risk grubunda olanlara uygulamak zorunda kalacağını söyledi.

2021 yılı itibariyle güvenli ve etkili en az bir aşının hazır olmasını umut ettiğini belirten Swaminathan bu mümkün olsa dahi “kısıtlı dozda” olacağının altını çizdi.

Dünya çapında 170’den fazla Corona virüsü aşısı deneme aşamasında. Bunlardan 10 tanesinde insanlar üzerinde denemelere geçildi.

İkinci dalga endişesiyle kısıtlamalar yeniden devrede

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde pandemide ikinci dalga endişesi büyürken yönetimler bazı kısıtlamaları yeniden devreye sokmaya başladı.

Almanya’da federal hükümet ve 16 eyalet yönetimi Çarşamba günü vaka sayısının 6 bin 600’ü geçerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından ülke genelinde yeni kısıtlamaları getirme kararı aldı. Bar ve restoranların erken saatlerde kapanması ve halka açık alanlarda toplananların sayılarının azaltılması yeni önlemler arasında.

Fransa’da da başkent Paris’in yanı sıra yedi diğer büyük kentte akşam 9.00’dan sabah 6.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi günü uygulamaya konulacak yasağın en az dört hafta yürürlükte kalması planlanıyor.