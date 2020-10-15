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WHO'dan Gençlere Üzücü Haber

15.10.2020 19:52 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü aşısı onaylandığında genç ve sağlıklı bireylerin aşı olmak için 2022 yılına kadar beklemesi gerekebileceğini açıkladı

WHO'dan Gençlere Üzücü Haber

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü aşısı onaylandığında genç ve sağlıklı bireylerin aşı olmak için 2022 yılına kadar beklemesi gerekebileceğini açıkladı.

WHO’nun üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan sağlık yetkililerinin aşıyı muhtemelen öncelikli olarak sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve ileri yaştakiler gibi risk grubunda olanlara uygulamak zorunda kalacağını söyledi.

2021 yılı itibariyle güvenli ve etkili en az bir aşının hazır olmasını umut ettiğini belirten Swaminathan bu mümkün olsa dahi “kısıtlı dozda” olacağının altını çizdi.

Dünya çapında 170’den fazla Corona virüsü aşısı deneme aşamasında. Bunlardan 10 tanesinde insanlar üzerinde denemelere geçildi.
İkinci dalga endişesiyle kısıtlamalar yeniden devrede

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde pandemide ikinci dalga endişesi büyürken yönetimler bazı kısıtlamaları yeniden devreye sokmaya başladı.

Almanya’da federal hükümet ve 16 eyalet yönetimi Çarşamba günü vaka sayısının 6 bin 600’ü geçerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından ülke genelinde yeni kısıtlamaları getirme kararı aldı. Bar ve restoranların erken saatlerde kapanması ve halka açık alanlarda toplananların sayılarının azaltılması yeni önlemler arasında.
Fransa’da da başkent Paris’in yanı sıra yedi diğer büyük kentte akşam 9.00’dan sabah 6.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi günü uygulamaya konulacak yasağın en az dört hafta yürürlükte kalması planlanıyor.

Daha katı önlemlere başvuran Kuzey İrlanda yönetimiyse dört haftalık bir ulusal karantina sürecini dün başlattı ve okulları da iki haftalığına tekrar kapattı. Ülkede bar ve restoranlar bir ay boyunca sadece paket sipariş hizmeti verecek.

İngiltere’de de başkent Londra salgında ikinci seviye alarm kategorisine alınırken, tüm restoran ve barların kapatıldığı Liverpool kenti en yüksek uyarı kategorisi olan üçüncü seviyede. Yeni vaka sayılarının ciddi oranda arttığı kentler arasında Manchester, Newcastle ve Merseyside da yer alıyor.

Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump ve oğulları Barron Trump’ın da Corona virüsüne yakalandığı ve dünyada hala vaka ve can kaybı sayısıyla ilk sırada olan Amerika’da son haftalarda yeni vaka sayıları 50 bini geçti.

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