WHO’dan Salgın Konusunda ‘‘Rahatlamayın’’ Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa ve Kuzey Amerika’da artan Corona virüsü vakalarından büyük kaygı duyduklarını bildirdi. WHO Genel Başkanı bu durumun sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirdiği uyarısında bulundu.
Tedros, kendisi de Corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından geçen iki haftayı tedbir olarak karantinada geçirmişti.
Tedros, Corona virüsü aşısıyla ilgili olumlu gelişmelerden de övgüyle söz etti, ancak aşı firmalarından arka arkaya gelen güzel haberlerin rahatlamaya neden olmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Son olarak Moderna firması üçüncü ve son aşama klinik deneylerinin verilerini kamuoyuyla paylaşmış ve Corona virüsü aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu bildirmişti. Geçen hafta da Pfizer firması BioNTech tarafından üretilen aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.
WHO yetkililerinden Soumya Swaminathan da 2021’in ilk yarısında çok az sayıda aşı dozunun erişilebilir olacağı uyarısında bulundu.
Başkan Trump da Moderna’nın aşısıyla ilgili olumlu verileri memnunlukla karşıladı. Trump Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Yeni bir aşı açıklandı. Bu sefer Moderna tarafından aşının yüzde 95 etkili olduğu açıklandı. Büyük tarihçiler, Çin Vebası’nı sona erdiren bu muhteşem buluşların hepsinin benim dönemimde bulunduğunu lütfen hatırlayın’’ dedi.
3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre ‘seçilmiş başkan’ ilan edilen Demokrat Joe Biden da Moderna’nın açıkladığı verilere Twitter’dan yorum yaptı.
Biden, ‘‘Bugün gelen ikinci aşı haberi daha fazla umutlanmak için bir neden. İlk aşıdaki gerçek ikincisinde de devam ediyor: Önümüzde hala aylar var. O zamana kadar Amerikalılar virüsü kontrol altına alabilmek için sosyal mesafe kurallarına uymaya ve maske takmaya devam etmeli’’ diye yazdı.
Amerika’nın önde gelen ilaç firmalarından Johnson & Johnson da Pazartesi günü İngiltere’de Corona virüsü aşısının üçüncü ve son aşama klinik deneylerine başladığını bildirdi. Firma 6.000 gönüllüyle iki dozlu aşı için deney yürütecek. Daha sonra gönüllü sayısını aralarında Belçika, Kolombiya, Fransa, Almanya, İspanya ve ABD’nin de olduğu ülkelerden 30.000’e çıkartacak.
Johnson & Johnson tarafından geliştirilen bir diğer Corona virüsü aşısının üçüncü ve son aşama klinik deneyleri Arjantin, Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve ABD’de devam ediyor. Şirket geçen ay tek dozluk aşısının klinik deneyine gönüllülerden birinin hasta olması nedeniyle kısa süreliğine ara vermişti.
‘‘Uzun süren semptomlar organlara zarar verebiliyor’’
Öte yandan İngiltere’de yapılan bir araştırma Corona virüsünden iyileşmelerinin ardından da semptomları devam eden genç hastaların organlarının zarar uğradığını ortaya koydu.
Yaklaşık 200 hastanın incelendiği çalışma, enfeksiyonun ortaya çıkmasından dört ay kadar uzun süre sonra bile hastaların yüzde 70’inde aralarında kalp ve akciğerlerin olduğu organlarda zarar tespit edildiğini ortaya koydu.
Çalışma enfeksiyon riski düşük kişilerde bile görülebilen yorgunluk, nefes darlığı, ağrı ve zihin bulanıklığı gibi Corona virüsünün uzun süren semptomlarına ışık tutuyor. İngiltere’de 60.000’den fazla kişinin bu uzun süren Corona virüsü semptomlarını yaşadığı tahmin ediliyor.
Ancak doktorlar çalışmaya katılan hastaların hiçbirinin Corona virüsü tanısından önce sağlık taramasından geçirilmediklerini yani başka hastalıkları olabileceğini de belirtti.
ABD’de New Jersey Valisi Phil Murphy Pazartesi günü Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle toplantıların sayısını kısıtlayacağını; böylece iç mekanlarda 10’dan, dış mekanlardaysa 150’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olacağını kaydetti.
Michigan ve Washington eyaletlerinde de restoranların iç mekanlarının kapatılması gibi yeni kısıtlamalar ilan edildi.
John Hopkins Hastanesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi’ne göre Pazartesi günü dünyadaki Corona virüsü vaka sayısı 54 milyon 600 binin üzerine çıktı. Ölenlerin sayısıysa 1 milyon 300 binin üzerinde. ABD’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi Avrupa’nın birçok ülkesi yeni vakalarda havaların soğumasıyla birlikte tekrar artış yaşıyor. Ulusal hükümetler ve yerel yönetimler salgını kontrol altına almak için birçok yerde karantina önlemlerine geri döndü.
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