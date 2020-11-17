WHO’dan Salgın Konusunda ‘‘Rahatlamayın’’ Uyarısı

Son olarak Moderna firması üçüncü ve son aşama klinik deneylerinin verilerini kamuoyuyla paylaşmış ve Corona virüsü aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu bildirmişti. Geçen hafta da Pfizer firması BioNTech tarafından üretilen aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.

Tedros, Corona virüsü aşısıyla ilgili olumlu gelişmelerden de övgüyle söz etti, ancak aşı firmalarından arka arkaya gelen güzel haberlerin rahatlamaya neden olmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Tedros, kendisi de Corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından geçen iki haftayı tedbir olarak karantinada geçirmişti.

Başkan Trump da Moderna’nın aşısıyla ilgili olumlu verileri memnunlukla karşıladı. Trump Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Yeni bir aşı açıklandı. Bu sefer Moderna tarafından aşının yüzde 95 etkili olduğu açıklandı. Büyük tarihçiler, Çin Vebası’nı sona erdiren bu muhteşem buluşların hepsinin benim dönemimde bulunduğunu lütfen hatırlayın’’ dedi.

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre ‘seçilmiş başkan’ ilan edilen Demokrat Joe Biden da Moderna’nın açıkladığı verilere Twitter’dan yorum yaptı.

Biden, ‘‘Bugün gelen ikinci aşı haberi daha fazla umutlanmak için bir neden. İlk aşıdaki gerçek ikincisinde de devam ediyor: Önümüzde hala aylar var. O zamana kadar Amerikalılar virüsü kontrol altına alabilmek için sosyal mesafe kurallarına uymaya ve maske takmaya devam etmeli’’ diye yazdı.

Amerika’nın önde gelen ilaç firmalarından Johnson & Johnson da Pazartesi günü İngiltere’de Corona virüsü aşısının üçüncü ve son aşama klinik deneylerine başladığını bildirdi. Firma 6.000 gönüllüyle iki dozlu aşı için deney yürütecek. Daha sonra gönüllü sayısını aralarında Belçika, Kolombiya, Fransa, Almanya, İspanya ve ABD’nin de olduğu ülkelerden 30.000’e çıkartacak.