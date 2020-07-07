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WHO'dan Seyahat Edenlere Uyarı: "Virüs Her Yerde"

07.07.2020 18:47 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) seyahat edenlere, uçaklarda maske takmaları ve Corona virüsü enfeksiyonlarının nerelerde arttığıyla ilgili bilgi edinmeleri uyarısında bulundu. Kuruluşun sözcüsü Margaret Harris, virüsün “her yerde” olduğunu ifade etti

WHO'dan Seyahat Edenlere Uyarı: "Virüs Her Yerde"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) seyahat edenlere, uçaklarda maske takmaları ve Corona virüsü enfeksiyonlarının nerelerde arttığıyla ilgili bilgi edinmeleri uyarısında bulundu. Kuruluşun sözcüsü Margaret Harris, virüsün “her yerde” olduğunu ifade etti.

Harris, kişilerin seyahat ederken, bazı yerlerde Corona virüsü salgınının yeniden yayılmaya başladığı ve çeşitli ülkelerde yeni kısıtlamaların gündemde olduğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altını çizdi ve “Eğer virüs herhangi bir yerdeyse, her yerde demektir. İnsanlar seyahat ederken bunu anlamak zorunda” dedi.

Cenevre’de düzenlenen brifingde konuşan Harris ayrıca, seyahat edenlerin, “durumların değişeceğini ya da değişebileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiği” uyarısında da bulundu. Sözcü, uçaklarda seyahat ederken maske takılması gerektiğini de vurguladı.

Avustralya ve Hong Kong’u örnek gösteren Harris, başarılı bir şekilde karantina, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe gibi önlemleri devreye sokan birçok ülkenin dahi ikinci bir dalganın başlangıcıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

WHO’dan geçen ay yapılan bir açıklamada, seyahat uyarılarının yaz dönemi için güncelleneceği belirtilmişti ancak henüz bir güncelleme yayınlanmadı. Kurumun bir önceki seyahat uyarısı metninde sosyal mesafeye uyulması, ellerin sıklıkla yıkanması ve elle göze, buruna ya da ağıza temas edilmesinden uzak durulması gibi temel önlemler yer alıyor.

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