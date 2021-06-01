WHO'dan Sinovac Aşısına Acil Kullanım Onayı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Sinovac, Corona virüsü aşısı için WHO'dan acil kullanım onayı alan ikinci Çin firması oldu.
WHO acil kullanım onayı, bir ürünün güvenlik ve etkinliği konusunda ilaç denetim kurumlarına verilen bir işaret niteliği taşıyor. Bu onay aynı zamanda Sinovac aşısının yoksul ülkelere aşı tedarik edilmesi için oluşturulan aşı paylaşım programı COVAX'a dahil edilmesine de olanak tanıyacak. COVAX programı, Hindistan'ın aşı ihracatını askıya alması üzerine ciddi tedarik sorunlarıyla karşı karşıya.
Bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan yapılan açıklamada Sinovac aşısının 18 yaş üzerindeki yetişkinler için tavsiye edildiği bildirildi. Tavsiye uyarınca aşının ikinci dozunun 2 ila 4 hafta arasında yapılması öngörülüyor. Verilere göre aşının yaşlı kişilerde de koruyucu etki sağlayacağı varsayıldığı için üst yaş sınırı getirilmedi.
Moderna'dan tam ruhsat için başvuru
Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdiği Corona virüsü aşısının Amerika'da tam kullanım ruhsatı alması için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulundu. Pfizer da Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşı için geçtiğimiz ay FDA'e tam ruhsat başvurusu yapmıştı.
FDA'in Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarına verdiği acil kullanım onayı, sağlık yetkililerinin pandemi döneminde aşıları uygulamasına olanak sağlamıştı. Acil kullanım onayı, denek grubu arasındaki asgari sayıda Corona virüsü enfeksiyonuna ve aşılananlardan alınan iki aylık güvenlik verilerine dayanarak sağlanmıştı.
Covid-19 aşılarına altı aylık deney verilerine dayanarak tam ruhsat verilmesi, ABD ve diğer varlıklı ülkelerdeki aşı tedirginliğini gidermede önemli bir adım olabilir.
Moderna, önümüzdeki haftalarda elde edeceği yeni verileri FDA'e sunmaya devam edeceğini ve verilerin değerlendirilmesinde öncelik tanınmasını talep edeceğini bildirdi. FDA, veri ibrazının tamamlanması üzerine Moderna'ya resmi değerlendirme için tarih verecek.
Merkezi Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde bulunan Moderna'nın ABD hükümetiyle 300 milyon doz Covid-19 aşı tedarik etmesi için sözleşmesi bulunuyor. Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı şimdiye kadar 40'tan fazla ülkede kullanım ruhsatı ya da onayı aldı.
Amerika'da 151 milyon dozdan fazla Moderna aşısı dağıtıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre 30 Mayıs itibarıyla Amerika'da yaklaşık 124 buçuk milyon doz Moderna aşısı uygulandı.
CDC verilerine göre yine 30 Mayıs tarihi itibarıyla Amerika'da 135 milyon kişi, yani toplam nüfusun yaklaşık yüzde 41'i tam olarak aşılandı.
Moderna, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının ikinci doz uygulamasından altı ay sonra Corona virüsüne karşı güçlü koruma sağladığını, aşının tüm Covid-19 vakalarına karşı yüzde 90'dan, ağır hastalığa karşıysa yüzde 95'ten yüksek etkinlik oranına sahip olduğunu bildirmişti.