WHO'dan Sinovac Aşısına Acil Kullanım Onayı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Sinovac, Corona virüsü aşısı için WHO'dan acil kullanım onayı alan ikinci Çin firması oldu.

WHO acil kullanım onayı, bir ürünün güvenlik ve etkinliği konusunda ilaç denetim kurumlarına verilen bir işaret niteliği taşıyor. Bu onay aynı zamanda Sinovac aşısının yoksul ülkelere aşı tedarik edilmesi için oluşturulan aşı paylaşım programı COVAX'a dahil edilmesine de olanak tanıyacak. COVAX programı, Hindistan'ın aşı ihracatını askıya alması üzerine ciddi tedarik sorunlarıyla karşı karşıya.

Bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan yapılan açıklamada Sinovac aşısının 18 yaş üzerindeki yetişkinler için tavsiye edildiği bildirildi. Tavsiye uyarınca aşının ikinci dozunun 2 ila 4 hafta arasında yapılması öngörülüyor. Verilere göre aşının yaşlı kişilerde de koruyucu etki sağlayacağı varsayıldığı için üst yaş sınırı getirilmedi.

Moderna'dan tam ruhsat için başvuru

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdiği Corona virüsü aşısının Amerika'da tam kullanım ruhsatı alması için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulundu. Pfizer da Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşı için geçtiğimiz ay FDA'e tam ruhsat başvurusu yapmıştı.