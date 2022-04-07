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WHO’dan Ukrayna İçin Acil Drum Planları

07.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Başkanı Hans Kluge, Ukrayna’da olası kimyasal silah saldırılarına hazırlandıklarını bildirdi. Kluge, Ukrayna’nın Lviv kentinde yaptığı açıklamada, ‘‘Durumun belirsizliğine bakılırsa savaşın daha kötüye gitmeyeceğinin garantisi yok’’ diye konuştu

WHO’dan Ukrayna İçin Acil Drum Planları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Başkanı Hans Kluge, Ukrayna’da olası kimyasal silah saldırılarına hazırlandıklarını bildirdi.

Hans Kluge, Ukrayna’nın Lviv kentinde yaptığı açıklamada, ‘‘Durumun belirsizliğine bakılırsa savaşın daha kötüye gitmeyeceğinin garantisi yok’’ diye konuştu.

WHO’nun tüm senaryoları değerlendirdiğini belirten Kluge, Ukrayna halkının karşılaşabileceği farklı durumlar için acil durum planları yaptıklarını kaydetti. Kluge, bunlar arasında kitle ölümlerinin ve kimyasal saldırıların ele alınmasının da olduğunu kaydetti.

Batılı yetkililer sık sık Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal ve biyolojik silah kullanabileceği ve etkilerinin ülke dışına da yayılabileceği kaygısını gündeme getiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ysa, işgalin başından bu yana delil göstermeksizin Kiev’i, kendi halkına kimyasal silahla saldırmayı ve suçu Moskova’ya atmayı planlamakla suçluyor.

Kluge’ın konuşması, Lviv’deki hava saldırısı sirenleri nedeniyle geç başladı. Kluge, Ukrayna’dan gelen hastaların önceliklerinin saptanması ve Avrupa’ya tedavi için gönderilmeleri amacıyla Avrupa Birliği’yle işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Kluge, WHO’nun şimdiden aralarında travma destek malzemelerinin de olduğu 185 ton tıbbi malzemeyi Ukrayna’ya gönderdiğini ve 125 ton malzemenin daha yolda olduğunu bildirdi.

WHO’nun veri tabanı, Ukrayna’da sağlık tesislerine şimdiye kadar 91 saldırı düzenlendiğini ve 73 kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Kayıtlarda saldırıları kimin düzenlediği bilgisiyse yer almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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