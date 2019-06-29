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Widodo ve Erdoğan'ın G20'deki görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

İki liderin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın planlanan Endonezya ziyareti görüşüldü

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Erdoğan'ın planlanan Endonezya ziyareti gibi konular ele alındı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Erdoğan ve Widodo, Erdoğan'ın 2020 başında planlanan Endonezya ziyaretine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Endonezya arasında gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlanacağına dikkat çekilen haberde, iki liderin, karşılıklı yarar ve somut iş birliklerine vesile olması amacıyla planlanan ziyaret konusunda gerekli hazırlıkların başlatılmasını talep ettiği belirtildi.

Görüşmede, Widodo ve Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kat artırılması konusunda mutabık olduğu ifade edilirken, Erdoğan’ın birçok stratejik endüstriyel iş birliklerine ilişkin çeşitli fırsatlar sunduğu kaydedildi.

Bu arada, Erdoğan’ın nisan ayındaki seçimde yeniden başkan seçilen Widodo’yu bir kez daha tebrik ettiği ve Widodo’nun da Erdoğan’a teşekkür ettiği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Başkanı Joko Widodo Endonezya G20 görüşme

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