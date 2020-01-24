Widodo'dan Endonezya'da "yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerin artırılması" talimatı

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını istedi.

Widodo, yaptığı açıklamada, şu ana kadar ülkede bulunmamasına rağmen yeni tip koronavirüsün muhtemel yayılma riskine karşı halkın tetikte olması gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Widodo, Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto'ya virüsün olası yayılımını yakından izlemesi ve uzun vadeli gerekli önlemlerin artırılması talimatı verdiğini aktardı.

Endonezya'da şu ana kadar koronavirüsün tespit edilmediğini yineleyen Widodo, ileriki süreçte de söz konusun virüsün ülkeye girmemesini umduğunu dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı da Endonezya havayolları Sriwijaya ve Lion'ın Vuhan seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini açıklarken, Çin ya da Vuhan kenti için seyahat uyarısı yapılmadı.

Öte yandan yetkililer, başkent Cakarta'da çalışan ve ülkesinden dönmesinin ardından koronavirüs şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan Çinlide virüse saptanmadığını bildirdi.