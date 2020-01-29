WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı

EAP660 HD ve EAP620 HD model adlı ürünler, yüksek performanslı, çift bant desteğine sahip ve tavana monte edilerek kullanılıyor.

“Daha hızlı, daha akıllı, durdurulamaz” sloganıyla tanıtılan WiFi 6’lı (802.11ax) EAP modelleri, hızı ve verimliği artırmak, yüksek yoğunluklu ortamlarda ağdaki tıkanıklığı azaltmak için yenilikçi iki teknolojiyi birleştiriyor: OFDMA ve 1024-QAM teknolojileri.

OFDMA, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılıyor. WiFi bağlantılarını, kullanıcıların cihazlarına veri paketleri dağıtan bir kamyon hattı olarak düşünürsek, 802.11ac WiFi ile her kamyon aynı anda bir cihaza, yalnızca bir paket (veri paketi) teslim edebilir. Ama OFDMA ile her kamyon aynı anda birden fazla cihaza birden fazla paket teslim edebiliyor. Bu da çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmelerin bağlantılarını çok daha verimli hale getiriyor.

1024QAM ile ise her sembol 8 bit yerine 10bit taşır ve 802.11ac 256-QAM ile karşılaştırıldığında ham hızlar yüzde 25 artar. Kullanıcılar artık Netflix’i rahat izleyebilir ya da bilgisayarlarından Twitch canlı akışlarını takip edebilirler. Bu teknoloji WiFi akışını çok daha iyi hale getiriyor.