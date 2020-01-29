HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı

WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

TP-Link, işletmelere yönelik erişim noktası (access point) ailesi olan EAP serisinde WiFi 6 teknolojili iki modelini duyurdu.

WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı

EAP660 HD ve EAP620 HD model adlı ürünler, yüksek performanslı, çift bant desteğine sahip ve tavana monte edilerek kullanılıyor.

“Daha hızlı, daha akıllı, durdurulamaz” sloganıyla tanıtılan WiFi 6’lı (802.11ax) EAP modelleri, hızı ve verimliği artırmak, yüksek yoğunluklu ortamlarda ağdaki tıkanıklığı azaltmak için yenilikçi iki teknolojiyi birleştiriyor: OFDMA ve 1024-QAM teknolojileri.

2

OFDMA, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılıyor. WiFi bağlantılarını, kullanıcıların cihazlarına veri paketleri dağıtan bir kamyon hattı olarak düşünürsek, 802.11ac WiFi ile her kamyon aynı anda bir cihaza, yalnızca bir paket (veri paketi) teslim edebilir. Ama OFDMA ile her kamyon aynı anda birden fazla cihaza birden fazla paket teslim edebiliyor. Bu da çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmelerin bağlantılarını çok daha verimli hale getiriyor.

1024QAM ile ise her sembol 8 bit yerine 10bit taşır ve 802.11ac 256-QAM ile karşılaştırıldığında ham hızlar yüzde 25 artar. Kullanıcılar artık Netflix’i rahat izleyebilir ya da bilgisayarlarından Twitch canlı akışlarını takip edebilirler. Bu teknoloji WiFi akışını çok daha iyi hale getiriyor.

YÜKSEK WİFİ YOĞUNLUKLU İŞLETMELERDE SORUNSUZ BAĞLANTI

WiFi 6 teknolojili yeni EAP erişim noktaları, adlarında da belirtildiği gibi ‘yüksek yoğunluklu-HD’ WiFi ağları için üretilmiş ürünler. Kurumsal yonga setleri, özel antenleri, gelişmiş RF işlevleri ve otomatik kanal seçimi ile donatılan bu çözümler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda aynı anda çok sayıda kişiye sorunsuz ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor. Yeni erişim noktaları 1000 müşteriye kadar bağlantı sağlayabiliyor.

3

OMADA SDN ÇÖZÜMÜ

TP-Link EAP erişim noktalarını yönetmeyi sağlayan Omada yazılımı da yenilendi. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) çözümüne entegre edilen Omada SDN, yüzde 100 merkezi bir bulut yönetimi sağlıyor. Tüm erişim noktalarını tek bir birimden yönetmeyi sağlayan Omada SDN, geleneksel bir ağdaki karmaşık ve zor birçok yönetim sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca Omada SDN çözümü, en yeni WPA sürümü olan WPA3 destekli ve kurumsal ağlar için daha güçlü şifreleme ve kimlik doğrulaması ile güvenli bir altyapı oluşturuyor.

WiFi 6 teknolojili EAP660 HD, 2.4GHz bandında 1148 Mbps + 5GHz bandında 2400 Mbps; EAP620 HD ise 2.4GHz bandında 574
Mbps + 5GHz bandında 1200 Mbps kablosuz hızlara sahip. Yeni erişim noktalarının ilkbahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.

Oppo A9 2020 kamera performansına örnek fotoğraflarla bakıyoruz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram hesap silme nasıl yapılır?Instagram hesap silme nasıl yapılır?
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wifi 6 TP-LINK

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei dünyanın en değerli 10 markasından biri seçildi

Huawei ilk 10 arasında yer aldı

Nintendo Switch ilk defa Grammy Ödülleri’nde!

Nintendo Switch ilk defa Grammy Ödülleri’nde!

Sütbank davasında açıklanan rakamlar dudak uçuklatan cinsten

Sütbank davasında açıklanan rakamlar dudak uçuklatan cinsten

Android karanlık tema WhatsApp’ta nasıl görünüyor?

Android karanlık tema WhatsApp’ta nasıl görünüyor?

Metro Exodus heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Metro Exodus Sam’s Story DLC için tarih verildi

iPhone 11 Pro Max DxOMark testinde hayal kırıklığı yaşattı

iPhone 11 Pro Max hayal kırıklığı yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.