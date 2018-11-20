WiFi sinyallerini engelleyen durumlar ve çözümleri

TP-Link yetkilileri, evlerde WiFi sinyallerini engelleyen unsurlar ve çözümleri konusunda kullanıcılara bilgi verdi. İşte evlerde WiFi sinyallerinin istenen her yere ulaşmasını neler engelleyebilir ve çözümleri neler? Yapısal sorunlar ve çözümleri



Kalın Duvarlar: Yapısal sorunların başında, evlerde yer alan kalın beton duvarlar yer alıyor. Eğer evimiz kalın betonarme duvarlardan oluşuyorsa, sadece modem ya da yönlendirici (router) ile WiFi sinyallerinin her yere ulaşması pek mümkün olmaz.

Kalın duvarlar, WiFi sinyallerinin geçişini engeller. Bu sorunu aşmak için evin yapısına göre menzil genişletici (range extender) ya da powerline adaptör kullanılması gerekir. Modem değiştirmek, anten ilave etmek bu sorunda çözüm olmaz; ek ağ ürünleri ile evin her yerine WiFi ulaştırılabilir. Ahşap Kaplamalar: Bol ahşap kaplama, lambri kullanılan, çok sayıda ahşap kapı ile bölmelerin ayrıldığı evlerde WiFi sinyallerinin her yere ulaşması ciddi bir sorun olur. Ahşap, WiFi sinyallerinin geçişini engelleyen önemli bir unsurdur.

Bu sorunu aşmak için kaplamaları, kapıları sökmek gerekmez! Eve interneti getiren ve dağıtan modemi destekleyen ürünler kullanılması gerekir. Eğer çok ahşap kaplama varsa menzil genişleticiler çözüm olmayabilir. Bu tip durumlarda elektrik hattını internet hattı haline getiren powerline adaptörler en iyi çözüm olacaktır. Geniş ya da Katlı Evler: Ev çok büyük ve odalar birbirinden koridor, kapı gibi unsurlarla ayrılıyor ve birbirinden uzak konumdaysa, evin bir ucuna konulan modemin sinyalleri diğer uca yeterince ulaşamaz. Bunun için evin yapısına, büyüklüğüne göre ya modemi orta bir noktaya konumlandırmak gerekir ya da yine ek ağ ürünleri kullanmak iyi bir çözüm olabilir. Geniş evlerde menzil genişleticiler genellikle sorunu çözer. Katlı evlerde ise her katta güçlü WiFi için menzil genişleticiler yeterli olamaz. Katlı evlerde en ideal çözüm, powerline adaptör ya da Mesh teknolojili Deco ev WiFi sistemleri olacaktır. Kullanım hataları ve çözümleri



Yerleşim Yanlışları: Kullanım hatalarının en başında modemin yanlış yere yerleştirilmesi geliyor. Çoğunlukla kablo çekmemek için evin girişinde bir noktaya modem konuluyor. Bu da her noktaya WiFi ulaşmasında sorun oluşturabiliyor. Mümkünse kullanıcılar ortada bir noktaya modemi konumlandırmalı. Bu şekilde sorunun çözülmesi mümkün olabilir.