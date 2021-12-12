Wikileaks kurucusu ile ilgili çok fazla baskı var

Yayınladığı belgeler arasında ordu raporları, Irak sivil ölümleri, hava saldırılarının videoları ve yüzbinlerce ABD diplomatik yazışması yer alıyor. Tüm bunlar onun yargılanması için fazlasıyla yeterli. Fakat kendisi İngiltere’de olduğu için ABD onu yargılayamıyor. Konuyla ilgili büyük bir baskı var.

Ortaya çıkan son detaylara göre İngiltere Yüksek Mahkemesi onunla ilgili bazı kararlar almıştı. Bu kararda kendisinin zihinsel sorunlar yaşadığı ve intihar riski olduğu ifade edildi. Birleşik Krallık yargılaması devam eden Wikileaks kurucusu ile ilgili yeni kararlar alındı.

ABD İngiltere’ye Julian Assange ile ilgili yoğun bir baskı kuruyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne bu bilgisayar korsanının iadesi için talepte bulunan ABD ilk etapta istediğini alamadı. Fakat ilerleyen zamanlarda istediğini almayı başardı. Şu anda onun ABD’ye iade edilmesi için hiçbir engel kalmadı. Wikileaks kurucusu hacker eğer iade edilirse muhtemelen çok ağır bir ceza alacak.

Kendisi ile ilgili şu anda ABD’de 18 farklı dosya bulunuyor. Bu dosyaların tamamı casusluk yasası kapsamında.

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