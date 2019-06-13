Wikileaks’in kurucusu Assange, ABD’ye teslim edilecek

\u0130ngiltere \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Wikileaks\u2019in kurucusu Julian Assange\u2019\u0131 ABD\u2019ye iadesini onaylad\u0131.\n\u0130ngiltere \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131, WikiLeaks\u2019in kurucusu Julian Assange\u2019\u0131n Casusluk Yasas\u0131n\u0131 ihlal etmekle su\u00e7land\u0131\u011f\u0131 ABD\u2019ye iadesini onaylad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.Bu cihazla internet evinizin her yerinden \u00e7ekecek!Bakan Kurum: \u0130mar bar\u0131\u015f\u0131nda uzatma s\u00f6z konusu de\u011filKay\u0131p \u00e7ocuklar i\u00e7in TBMM\u2019ye ara\u015ft\u0131rma \u00f6nergesi