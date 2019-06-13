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Wikileaks’in kurucusu Assange, ABD’ye teslim edilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı ABD’ye iadesini onayladı.İngiltere İçişleri Bakanı, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın Casusluk Yasasını ihlal etmekle suçlandığı ABD’ye iadesini onayladığını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı ABD’ye iadesini onayladı.
İngiltere İçişleri Bakanı, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın Casusluk Yasasını ihlal etmekle suçlandığı ABD’ye iadesini onayladığını açıkladı.

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