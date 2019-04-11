Wikileaks'in kurucusu Assange'ın İngiltere'de tutuklanması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Kişilik Hakları Özel Raportörü Joseph Cannataci, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasına ilişkin, "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki bu (tutuklama), Assange'ın, özel yaşamının ihlal edildiği yönündeki iddialarını araştırma çabalarımı durdurmayacak." ifadesini kullandı.

Özel Raportör Cannataci, yaptığı yazılı açıklamada, Ekvador hükümetinden, büyükelçilikte 25 Nisan'da Assange'ı ziyaret etmek için gerekli güvenceyi aldığını anımsatarak, bugünkü tutuklamanın ardından İngiliz hükümetinden yine aynı tarihte Assange ile buluşmak için talepte bulunduğunu belirtti.

Cannataci, tutuklamanın, Assange'ın özel yaşamının ihlal edildiği yönündeki iddialarını araştırma çabalarını durduramayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer o zamana kadar (25 Nisan) serbest kalırsa, özgür bir adam olarak onunla buluşmayı umuyorum. Assange'ın açıkça endişesini dile getirdiği gibi ABD'ye iade edilmesi halinde ise bu kez ABD'den doğrudan görüşme talebinde bulunacağım. Her nerede tutulursa veya yerleştirilirse benim yetkim devam edecek."