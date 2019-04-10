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Wikileaks'ten "Ekvador, Assange'ı gözetliyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:27 | Son Güncelleme

Wikileaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, Ekvador yetkililerinin sitenin kurucusu Julian Assange'ı gözetlediğini, video ve fotoğraflarını çektiğini söyledi - Hrafnsson: -"En büyük endişe kaynağı ise bunların Ekvador hükümetinin casusluk yoluyla elde etmesi. Bu, yasa dışı ve gayri ahlaki"

LONDRA (AA) - Wikileaks yetkilileri, Ekvador hükümetini, internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ı gözetlemek, video ve fotoğraflarını çekmek ve bunları ABD ile paylaşmakla suçladı.

Wikileaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, düzenlediği basın toplantısında, 2012'den beri Londra'daki Ekvador elçiliğinde yaşayan Assange'ın avukatları, ziyaretçileri ve bir doktorla yaptığı görüşmelerin gizlice görüntülendiğini öne sürdü.

Bu yolla edinilen binlerce fotoğraf ve videonun İspanya'daki bir grubun eline geçtiği ve grubun bunları yayımlamamak için 3 milyon dolar istediğini belirten Hrafnsson, "Bunun bir haraç olduğunu görmek zor değil." dedi.

- "Yasa dışı ve gayri ahlaki"

İspanya'daki bazı kişilerin büyükelçiliğin içinde muazzam bir belge deposu olduğuna dair bilgi aktardığını da kaydeden Hrafnsson, "En büyük endişe kaynağı ise bunların Ekvador hükümetinin casusluk yoluyla elde etmesi. Bu, yasa dışı ve gayri ahlaki." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador'u, Assange'ın iadesi için ABD ile çalışmakla suçlayan Hrafnsson, elde edilen video, fotoğraf ve bilgilerin büyük olasılıkla Donald Trump yönetimi ile de paylaşıldığını belirtti.

Ekvador hükümeti yetkilileri ise casusluk iddiasına ilişkin daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

- Assange, Ekvador ile sorun yaşıyor

Assange ile Ekvador arasındaki ilişkiler yakın zamanda bozulmaya başlamıştı.

Wikileaks tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler, hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürülmüştü.

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

- 2012'den beri büyükelçilikte yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ekvador Julian Assange Wikileaks

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