LONDRA (AA) - Wikileaks yetkilileri, Ekvador hükümetini, internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ı gözetlemek, video ve fotoğraflarını çekmek ve bunları ABD ile paylaşmakla suçladı.

Wikileaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, düzenlediği basın toplantısında, 2012'den beri Londra'daki Ekvador elçiliğinde yaşayan Assange'ın avukatları, ziyaretçileri ve bir doktorla yaptığı görüşmelerin gizlice görüntülendiğini öne sürdü.

Bu yolla edinilen binlerce fotoğraf ve videonun İspanya'daki bir grubun eline geçtiği ve grubun bunları yayımlamamak için 3 milyon dolar istediğini belirten Hrafnsson, "Bunun bir haraç olduğunu görmek zor değil." dedi.

- "Yasa dışı ve gayri ahlaki"

İspanya'daki bazı kişilerin büyükelçiliğin içinde muazzam bir belge deposu olduğuna dair bilgi aktardığını da kaydeden Hrafnsson, "En büyük endişe kaynağı ise bunların Ekvador hükümetinin casusluk yoluyla elde etmesi. Bu, yasa dışı ve gayri ahlaki." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador'u, Assange'ın iadesi için ABD ile çalışmakla suçlayan Hrafnsson, elde edilen video, fotoğraf ve bilgilerin büyük olasılıkla Donald Trump yönetimi ile de paylaşıldığını belirtti.