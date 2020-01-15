Wikipedia için bekleyiş başladı

Wikipedia'nın gün içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye'de 2,5 yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın gün içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.

Geçen ayki kararında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Anayasa'nın dayanak alınan 26'ncı maddesinin ilgili kısmı şöyle aktarıldı:

"Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve Devlet'in ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir."

"Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz"

Mahkeme, Wikipedia'nın tamamına yönelik erişimin engellenmesinin, Anayasa'nın 13'üncü maddesinde belirtilen koşullara uygun olmadığı müddetçe Anayasa'nın 26'ncı maddesini ihlal edeceğini belirtti. Kararda, Anayasa'nın 13'üncü maddesinin ilgili kısmı ise şöyle ifade edildi: