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  4. Wikipedia için bekleyiş başladı

Wikipedia için bekleyiş başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Wikipedia yasağının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmeden AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Wikipedia için bekleyiş başladı

Wikipedia'nın gün içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye'de 2,5 yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın gün içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.

Geçen ayki kararında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Anayasa'nın dayanak alınan 26'ncı maddesinin ilgili kısmı şöyle aktarıldı:

"Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve Devlet'in ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir."

"Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz"

Mahkeme, Wikipedia'nın tamamına yönelik erişimin engellenmesinin, Anayasa'nın 13'üncü maddesinde belirtilen koşullara uygun olmadığı müddetçe Anayasa'nın 26'ncı maddesini ihlal edeceğini belirtti. Kararda, Anayasa'nın 13'üncü maddesinin ilgili kısmı ise şöyle ifade edildi:

"Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

Bekleyiş başladı

Mahkeme, gerekçeli kararı, ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 1'inci Sulh Ceza hâkimliğine gönderdi. Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ulaşmasının ardından Wikipedia'nın yeniden erişime açılması bekleniyor.

AYM'ye şikâyet başvurusunda bulunan avukatlardan Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, sitenin bugün içinde açılmasını beklediklerini söyledi.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AYM kararının uygulanmama olasılığına dikkat çekti.

BTK, 29 Nisan 2017'de Wikipedia'nın tüm dillerdeki edisyonlarına Türkiye'den erişim yasağı getirmişti. Erişim engeline gerekçe olarak sitede "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması" gösterilmişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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