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Wikipedia'dan AB telif hakları reformuna boykot

21.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin telif hakları ile ilgili planladığı yasa değişikliğini protesto eden Wikipedia, Almanca sayfasına erişimi bir günlüğüne durdurdu.

Wikipedia'dan AB telif hakları reformuna boykot

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia Almanca dilindeki sayfalarına erişimi bir günlüğüne durdurdu. Boykotun nedeni 27 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak telif hakları reformu. Wikipedia'nın Almanca versiyonunda yayınlanan bildiride "Almanca konuşan topluluğa ait yazarlar ilk defa bir karartmaya imza atıyor" denildi.

"Sansüre neden olabilir"

Tartışmalara neden olan telif hakları ile ilgili yasa değişikliğinden Wikipedia'nın da etkilenmesi bekleniyor. Oylamaya sunulacak Telif Hakları Yasa Tasarısı'nın 13'üncü maddesine göre, internet platformları kullanıcıların üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal eden uygulamalarını önceden önleme yükümlüğü altında. Her ne kadar Wikipedia söz konusu madde kapsamına girmiyor olmasa da platform sahipleri söz konusu maddeye "hatalı ve kötü niyetli sansür uygulamalarına neden olabileceği" gerekçesiyle karşı çıkıyor. Tasarının 11'inci maddesi de internet sitelerine yazar haklarına riayet edebilmek için her yazı için lisans alma zorunluğu getiriyor. Bildiri bu iki maddenin ifade, sanat ve basın özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlayacağı uyarısında bulunuyor.

Wikipedia'yı Destekleme Vakfı da Almanya'da bir günlüğüne gerçekleşen karartmayı destekledi. Wikipedia Politika ve Hukuk Departmanı yöneticisi John Weitzmann katıldığı radyo programında, "Bir şeyler yapabilmek için elimizdeki en etkileyici araç buydu" dedi. Weitzmann, "Ticari amaç gütmeyen Wikipedia gibi platformları önemli ölçüde etkileyeceği gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak tasarıda değişiklik yapılmasını beklediklerini" kaydetti.

2,3 milyon başlığa sahip Wikipedia'nın Almanca versiyonu günde yaklaşık 30 milyon kez tıklanıyor. Wikipedia Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen beşinci internet sitesi durumunda.

AFP,dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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