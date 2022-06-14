Wikipedia’dan Rusya İtirazı

Rusya, internetteki ansiklopedi olarak bilinen “Wikipedia”daki Ukrayna savaşına ilişkin bilgilerin kaldırılmasını isterken, platformun sahibi Wikimedia Vakfı konuya ilişkin alınan mahkeme kararıyla ilgili temyiz başvurusunda bulundu.

Moskova’da bir mahkeme Wikimedia Vakfı'na, savaşla ilgili Rusça Wikipedia'da yer alan "Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali", "Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Sırasında Savaş Suçları" ve "Buça'da Katliam" gibi makalelerde dezenformasyon olarak nitelendirdiği bilgileri kaldırmayı reddettiği için 5 milyon ruble (88 bin dolar) para cezası verdi.

Wikimedia ise insanların savaşla ilgili gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu savunarak, Rusya'nın iletişim denetleyicisi “Roskomnadzor” tarafından açılan davadaki kararla ilgili temyiz başvurusunda bulundu.

Wikimedia Vakfı Baş Hukuk Müşaviri Stephen LaPorte yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, kriz zamanında insanların yaşamları için hayati önem taşıyan bilgileri hedef alıyor. Mahkemeyi herkesin bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü hakları lehine yeniden düşünmeye çağırıyoruz” dedi.

Moskova mahkemesi, "Wikipedia'daki dezenformasyonun Rusya'daki kamu düzeni için risk oluşturduğunu" savundu.

Ücretsiz çevrimiçi bir ansiklopedi olan Wikipedia’daki girdileri gönüllüler yazıyor ve düzenliyor.

Ukrayna ve Rusya savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana birbirlerini dezenformasyonla suçluyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Rus yetkililer açıklamalarında "savaş" ya da "işgal" kelimelerini kullanmıyor, yapılanın "özel bir askeri operasyon" olduğunu savunuyor.

Ukraynalı yetkililer ise Batı ülkelerinden destek talep ederek, Rusya’nın ülkede savaş suçu işlediğini dile getiriyor.

